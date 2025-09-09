डीएनडी फ्लाईओवर की मरम्मत का दूसरा चरण का ऐलान, नोएडा की सड़कें भी होंगी दुरुस्त

नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड ने मंगलवार को डीएनडी फ्लाईओवर के दूसरे चरण के अपग्रेडेशन प्रोग्राम का ऐलान किया। इस पर 6 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इस बीच नोएडा की सड़कों की मरम्मत का काम भी शुरु करने की घोषणा की गई है।

नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड ने मंगलवार को डीएनडी फ्लाईओवर के लिए सड़क एवं अन्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के दूसरे चरण के अपग्रेडेशन प्रोग्राम का ऐलान किया। इस पर 6 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इसे लेकर बोर्ड की ओर से पिछली बैठक में मंजूरी दी गई थी। इस बीच नोएडा प्राधिकरण ने बताया कि शहर की सड़कों की मरम्मत का काम अगले सप्ताह में शुरू हो जाएगा।

जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, पहले चरण के काम में फ्लाईओवर की करीब 60 फीसदी सड़क की मरम्मत की गई थी। इसमें बिजली और लाइटिंग के काम भी शामिल थे। सेकेंड फेज में मुख्य रूप से माइक्रो-सरफेसिंग यानी सड़क की ऊपरी परत को बेहतर बनाने के साथ ही उसे मजबूत करने और किनारे की सुरक्षा समेत अन्य जरूरी काम किए जाएंगे।

जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक, मरम्मत का काम इसलिए किया जा रहा है ताकि एनसीआर के इस महत्वपूर्ण मार्ग पर सुरक्षा, सुगम आवाजाही के साथ मजबूत रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सुनिश्चित की जा सके। मरम्मत का काम जनवरी 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है।

इस दौरान फ्लाईओवर के कुछ हिस्सों पर लोगों को थोड़ी असुविधा हो सकती है। बता दें कि दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाला डीएनडी फ्लाईओवर एक महत्वपूर्ण परियोजना है। इसका इस्तेमाल हर दिन दो लाख से ज्यादा लोग करते हैं। नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड ने दोहराया कि उसने विंडफॉल मुनाफा नहीं अर्जित किया है। जैसा कि अक्सर आरोप लगाया जाता है।

इस बीच नोएडा की सड़कों की मरम्मत के लिए नोएडा प्राधिकरण ने तैयारी शुरू कर दी है। अधिकारियों ने बताया कि यह काम अगले सप्ताह में शुरू हो जाएगा। फिलहाल सड़कों पर हो रखे गड्ढों को भरने का काम शुरू कर दिया गया है। बताया जाता है कि सभी वर्क सर्किल के अधिकारियों को गड्ढे भरने के लिए जरूरी निर्देश जारी किए जा चुके हैं।