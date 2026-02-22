किडनी मरीजों को बड़ी राहत; नोएडा जिला अस्पताल में बढ़ेंगे डायलिसिस बेड, वेटिंग होगी कम

किडनी मरीजों को बड़ी राहत; नोएडा जिला अस्पताल में बढ़ेंगे डायलिसिस बेड, वेटिंग होगी कम
नोएडा जिला अस्पताल में डायलिसिस बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है। इससे रोजाना 20 मरीजों को इलाज मिल सकेगा। प्रधानमंत्री डायलिसिस कार्यक्रम और आयुष्मान योजना के तहत गरीबों को यह सुविधा मुफ्त मिलेगी।
नोएडा जिला अस्पताल में मार्च से 10 बेड पर डायलिसिस की सुविधा मिलनी शुरू की जाएगी। वर्तमान में छह बेड पर मरीज डायलिसिस करा रहे हैं। नोएडा के सेक्टर-39 स्थित जिला अस्पताल में डायलिसिस के लिए चार बेड के विस्तार से अगल वार्ड बनाने का काम चल रहा है। डायलिसिस के लिए 10 बेड का वार्ड बनने के बाद इसकी आधिकारिक शुरुआत की जाएगी। अस्पताल में प्रत्येक दिन यह सुविधा मरीजों को मिल रही है। मरीजों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त डायलिसिस की सुविधा मिल रही है।
इन मरीजों को मुफ्त सुविधा
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत मिलने वाली इस सुविधा के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले और आयुष्मान कार्डधारकों को निशुल्क डायलिसिस की सुविधा देने का प्रावधान रखा गया है। नोएडा जिला अस्पताल में किडनी से संबंधित बीमारियों का विशेषज्ञ नहीं है।
प्राइवेट डॉक्टर की मदद से दी जा रही सुविधा
ऐसे में निजी डॉक्टर के परामर्श और जांच रिपोर्ट के आधार पर भी अस्पताल में यह सुविधा मरीजों को मिल रही है। निजी डॉक्टर के परामर्श और जांच रिपोर्ट की जांच जिला अस्पताल के डॉक्टर करते हैं। इसके बाद उन्हें यह सुविधा दी जाती है।
ज्यादा मरीज उठा सकेंगे लाभ
बेड बढ़ने से अधिक से अधिक मरीजों को इस सुविधा का लाभ मिल पाएगा। जिला अस्पताल की सीएमएस डॉ. अजय राणा ने बताया कि इस पर अभी काम चल रहा है। एक महीने में बढ़े हुए बेड के साथ डायलिसिस सेंटर शुरू होगा। आधिकारिक शुरुआत के बाद मरीजों का डायलिसिस शुरू कर दिया जाएगा।
35 प्रशिक्षु डॉक्टर जुड़े
जिला अस्पताल से जनवरी में 35 प्रशिक्षु डॉक्टर जुड़े थे। सभी डॉक्टर तीन महीने के प्रशिक्षण के लिए जिला अस्पताल में आए। इन डॉक्टरों की ड्यूटी अलग-अलग चिकित्सकीय विभागों में लगाई गई। इससे भी मरीजों को राहत मिली है, क्योंकि अस्पताल में करीब 300 बेड होने के बावजूद स्थायी डॉक्टरों की संख्या 100 बेड के अनुसार ही है। ऐसे में संविदा पर भी कई डॉक्टर काम कर रहे हैं।
रोजाना 12 मरीजों को सुविधा मिल रही
जिला अस्पताल में वर्तमान में प्रत्येक दिन 12 मरीजों का डायलिसिस होता है। इसके लिए दो शिफ्ट में काम होता है। चार बेड बढ़ने से प्रत्येक दिन आठ और मरीजों की डायलिसिस हो पाएगा यानि विस्तार के बाद प्रत्येक दिन 20 मरीजों का डायलिसिस होगा। डायलिसिस सेंटर में बेड के विस्तार के बाद इसे पांचवीं मंजिल से पहली मंजिल पर शिफ्ट किया जाएगा। इसके लिए तैयारियां चल रही हैं। पहली मंजिल पर चल रहे फिजियोथेरेपी सेंटर का विस्तार कर डायलिसिस सेंटर बनाया जाएगा। वहीं, फिजियोथेरेपी सेंटर पांचवीं मंजिल पर काम करेगा।
