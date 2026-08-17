नोएडा के अस्पताल में नर्स के सामने सिरिंज में दवा भर रहा था गार्ड, वीडियो हो गया वायरल; दोनों की नौकरी गई

नोएडा के सेक्टर-39 स्थित जिला अस्पताल में एक सिक्योरिटी गार्ड 14 अगस्त की रात स्टाफ नर्स के सामने सिरिंज में दवा भरता में दिखा। इसका वीडियो रविवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसके बाद दोनों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

नोएडा सेक्टर-39 स्थित जिला अस्पताल में नर्स के कहने पर सुरक्षा गार्ड का सिरिंज में दवा भरते वीडियो वायरल हुआ। अस्पताल प्रबंधन ने वीडियो का संज्ञान लेकर गार्ड और नर्स को नौकरी से निकाल दिया। दोनों एजेंसी के माध्यम से तैनात किए गए थे।

जिला अस्पताल का वायरल वीडियो 14 अगस्त की रात का है, जिसमें एक गार्ड सिरिंज में दवा भरते दिख रहा है। बगल में ही एक नर्स भी है। पांचवें फ्लोर पर तैनात सुरक्षा गार्ड स्टाफ नर्स के सामने दवा भर रहा है, लेकिन नर्स सिरिंज में दवा भरने से उसे मना नहीं कर रही। इस दिन मेडिकल वार्ड में भर्ती मरीजों की देखभाल के लिए स्टाफ नर्स रिचा कुमारी और सुरक्षा व्यवस्था के लिए गार्ड सुनील की ड्यूटी लगी थी।

आरोप है कि स्टाफ नर्स ने गार्ड सुनील को मरीजों को इंजेक्शन लगाने के लिए कई खाली सिरिंज देकर भरने के लिए कहा। यह भी बताया जा रहा है कि नर्स ने कहा कि वह यह काम पांच मिनट में कर दे। गार्ड नर्सिंग स्टेशन पर बैठ कर दवा भरने लगा। वीडियो में स्पष्ट रूप से गार्ड द्वारा सिरिंज में दवा भरते और दवा भरी हुई कई सिरिंज दिख रही हैं। इस वीडियो को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, जिलाधिकारी, मुख्यमंत्री कार्यालय और महानिदेशक स्वास्थ्य विभाग को टैग किया गया। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अशोक कुमार झा ने वीडियो का संज्ञान लेकर दोनों को नौकरी से निकाल दिया। इस बारे में पत्र भी जारी किया है। दोनों निजी एजेंसी के माध्यम से जिला अस्पताल में काम कर रहे थे। जिला अस्पताल प्रबंधन ने एजेंसी को भी नोटिस जारी किया है।

डॉ. अशोक कुमार झा ने कहा कि वीडियो को संज्ञान में लेकर संबंधित कर्मियों से पूछताछ के बाद नौकरी से हटा दिया गया है। इसकी जानकारी शासन को भी दे दी गई है।