अमेरिका से लौटे वकील से लूटे 3.8 करोड़ रुपये, 21 दिन डिजिटल अरेस्ट कर ऐसे किया फ्रॉड
नोएडा में साइबर ठगी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। साइबर ठगों ने पहलगाम आतंकी हमले में नाम आने का डर दिखाकर अमेरिका से लौटे 62 वर्षीय वकील को 21 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा। इस दौरान 3.80 करोड़ रुपये ठग लिए।
नोएडा में साइबर ठगी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। साइबर ठगों ने पहलगाम आतंकी हमले में नाम आने का डर दिखाकर अमेरिका से लौटे 62 वर्षीय वकील को 21 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा। इस दौरान 3.80 करोड़ रुपये ठग लिए। आरोपियों ने खुद को CBI और NIA का अधिकारी बताकर पीड़ित वकील पर आतंकियों को 53 करोड़ रुपये भेजने का आरोप लगाया। इसके बाद जांच और गिरफ्तारी का डर दिखाकर उनकी जीवनभर की जमा पूंजी ठग ली।
RBI से वैरिफिकेशन का दिया झांसा
आरोपियों ने पीड़ित को भरोसा दिलाया कि उनके बैंक खातों और संपत्ति का वैरिफिकेशन भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के जरिए किया जाएगा। इसके लिए उन्हें अपनी रकम जांच के नाम पर बताए गए खातों में भेजने को कहा गया। ठगों ने अमेरिका में जमा उनकी रिटायरमेंट की बचत को भी निशाना बनाया। आरोप है कि पीड़ित से यह रकम क्रिप्टोकरेंसी में बदलवाकर ठगों ने अपने कब्जे में ले ली।
इस दौरान पीड़ित को 21 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया। उन्हें लगातार फोन और वीडियो कॉल के जरिए संपर्क में रखा गया, ताकि वह किसी अन्य व्यक्ति से बात न कर सकें और न ही ठगी की जानकारी किसी को दे सकें। इस तरह आरोपियों ने धीरे-धीरे उनसे कुल 3.80 करोड़ रुपये ठग लिए।
चार लाख रुपये कराए गए फ्रीज
ठगी का अहसास होने के बाद पीड़ित ने नोएडा के साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई (FBI) में भी शिकायत की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शुरुआती कार्रवाई में पुलिस ने 18 लाख रुपये में से चार लाख रुपये फ्रीज कराने में सफलता हासिल की है। बाकी रकम की जानकारी जुटाई जा रही है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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