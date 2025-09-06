गुड न्यूज! दिवाली से पहले नोएडा से चलेंगी 20 AC बसें, इन शहरों तक जाएंगी

दीपावली से पहले नोएडा डिपो को लखनऊ मुख्यालय से 20 नई वातानुकूलित (एसी) बसें मिलेंगी, जिनकी मदद से यात्री लखनऊ, आगरा और मथुरा समेत कई शहरों के लिए आरामदायक सफर कर सकेंगे।

दीपावली से पहले नोएडा डिपो से 20 वातानुकूलित (एसी) बसों की शुरुआत होगी। इस संबंध में लखनऊ मुख्यालय ने यूपी परिवहन निगम गौतमबुद्ध नगर को पत्र भेजा है। कानपुर में पंजीकरण के बाद टू बाई टू वातानुकूलित बसें नोएडा पहुंचेंगी।

नोएडा और ग्रेटर नोएडा डिपो में 305 बसें हैं। सभी साधारण और सीएनजी से चलने वाली बसें हैं। इनमें से ज्यादातर बसें नई और अच्छी हालत में हैं। दोनों डिपो से तमाम शहरों के लिए बसें चलती हैं। इसमें लखनऊ, आगरा, मथुरा, एटा, कासगंज, बदायूं, बिजनौर, हरिद्वार, देहरादून, हल्द्वानी, ऋषिकेश, बरेली समेत तमाम शहरों के लिए बस सेवा शामिल है। डिपो की अपनी वातानुकूलित बसें नहीं हैं। अन्य डिपो की वातानुकूलित बसें नोएडा डिपो होकर निकलती हैं। इसमें गोरखपुर, लखनऊ, आगरा समेत अन्य शहरों की बस सेवा शामिल है।

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम गौतमबुद्ध नगर के क्षेत्रीय प्रबंधक मनोज कुमार ने कहा कि लखनऊ मुख्यालय से बुधवार को पत्र के जरिए वातानुकूलित बसें मिलनी की पुष्टि हो गई है। अधिकारियों ने बसों का निरीक्षण कर लिया है और अब इनका पंजीकरण होना है। पंजीकरण होने के बाद यहां से चालक भेजकर बसें मंगा ली जाएंगी। बसें डीजल हैं या इलेक्ट्रिक, इसकी जानकारी नहीं मिली है। इसकी जानकारी मिलने के बाद बसों के रूट तय किए जाएंगे। हालांकि, लखनऊ, आगरा और मथुरा के लिए वातानुकूलित बसें चलाना तय है।

आरामदायक यात्रा कर सकेंगे टू बाई टू एसी बस में हर पंक्ति में दोनों तरफ दो-दो सीटें (कुल चार सीटें) होती हैं, यानी दाईं ओर दो और बाईं ओर दो सीटें होती हैं। ये सीटें आरामदायक होती हैं और यात्रियों को अच्छी यात्रा का अनुभव प्रदान करती हैं। इन्हें थ्री बाई टू बसों की तुलना में अधिक सुविधाजनक माना जाता है।

इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग मशीनें लगीं नोएडा डिपो में इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग मशीन लगा दी गई हैं। इनसे कम समय में इलेक्ट्रिक बसें चार्ज हो सकेंगी। अभी आठ डबल डेकर बसों के लिए चार्जिंग मशीन लगाई गई है। सामान्य इलेक्ट्रिक बसों के लिए भी चार्जिंग मशीन लगाने की तैयारी चल रही है।