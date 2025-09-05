बच्चे की गर्दन पर रखा चाकू, महिला के कपड़े उतरवाकर बनाया अश्लील वीडियो; नोएडा में डिलीवरी ब्वॉय गिरफ्तार

घर में दूध और राशन की सप्लाई करने वाला एक डिलीवरी बॉय महिला को ब्लैकमेल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि युवक ने महिला के बेटे की गर्दन पर चाकू रखकर उसे कपड़े उतारने पर मजबूर किया और पूरी घटना का वीडियो बना लिया।

नोएडा के सूरजपुर इलाके से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। दूध और राशन की सप्लाई करने वाला एक डिलीवरी बॉय महिला को ब्लैकमेल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि युवक ने महिला के बेटे की गर्दन पर चाकू रखकर उसे कपड़े उतारने पर मजबूर किया और पूरी घटना का वीडियो बना लिया। इस मामले में पुलिस ने ऐक्शन लेते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है और उसका मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है।

पीड़ित महिला की शिकायत के मुताबिक आरोपी गौरव गुलिस्तानपुर गांव का रहने वाला है। कई दिनों से उनके घर दूध और किराने का सामान पहुंचाता था। एक दिन मौका देखकर वह घर में घुस आया। महिला ने बताया कि वो उसके बच्चे सो रहे थे तभी उसने महिला के बेटे को चाकू से धमकाकर उसे कपड़े उतारने पर मजबूर किया और पूरी घटना मोबाइल में रिकॉर्ड की। पीड़िता का आरोप है कि गौरव लगातार उस वीडियो के सहारे उसे ब्लैकमेल करता रहा। उसने धमकी दी कि अगर उसकी बात नहीं मानी तो वह उसकी बेटी को उठा ले जाएगा और वीडियो पति को भेज देगा, जो इस वक्त अहमदाबाद में नौकरी करता है।

इस मामले को लेकर महिला का कहना है कि जब आरोपी गौरव की धमकियों से तंग आकर उसने विरोध किया तो आरोपी ने अश्लील क्लिप उसके पति तक भेज दी। इसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने बुधवार को गौरव को सूरजपुर इलाके से गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है।