Hindi Newsएनसीआर Newsnoida delhi metro single qr code ticket

अच्छी खबर! दिल्ली और नोएडा मेट्रो के टिकट एक ऐप से बुक कर सकेंगे, सफर होगा आसान

नोएडा और दिल्ली मेट्रो के यात्रियों को अब एक ही मोबाइल ऐप से दोनों मेट्रो का टिकट मिल सकेगा, जिससे यात्रा करना अधिक सुविधाजनक हो जाएगा। एनएमआरसी ने दोनों मेट्रो के लिए कॉमन क्यूआर टिकट की सुविधा शुरू की है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नोएडाThu, 11 Sep 2025 06:13 AM
नोएडा और दिल्ली मेट्रो के टिकट लेने के लिए अलग-अलग मोबाइल ऐप रखने की जरूरत नहीं है। अब एक ही मोबाइल ऐप से दोनों मेट्रो के टिकट बुक हो जाएंगे।

कॉमन क्यूआर कोड की सुविधा

नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (एनएमआरसी) के प्रबंध निदेशक डॉ लोकेश एम गुरुवार को दोनों मेट्रो के लिए कॉमन क्यूआर टिकट की सुविधा लॉन्च करेंगे। एनएमआरसी के अधिकारियों ने बताया कि अभी दोनों मेट्रो का मोबाइल ऐप अलग-अलग है। नोएडा मेट्रो का एनएमआरसी ऐप है, वहीं, दिल्ली मेट्रो का मोमेंटम 2.0 नाम से ऐप है। दिल्ली मेट्रो ने विभिन्न ऐप से क्यूआर टिकट देने की व्यवस्था की हुई है, लेकिन नोएडा मेट्रो में ऐसा नहीं था।

अगर कोई क्यूआर टिकट से यात्रा करता है तो उसे दिल्ली और नोएडा मेट्रो दोनों के ऐप अलग-अलग रखने होते हैं। इसी तरह मेट्रो कार्ड भी अलग-अलग रहते हैं। कार्ड एक करने की प्रक्रिया मंत्रालय स्तर पर चल रही है। अधिकारियों ने बताया कि अब एक ऐप ही टिकट बुक हो जाने की सुविधा से लोगों को काफी फायदा मिलेगा। भविष्य में विभिन्न ई-वॉलेट से भी टिकट देने की योजना है।