अच्छी खबर! दिल्ली और नोएडा मेट्रो के टिकट एक ऐप से बुक कर सकेंगे, सफर होगा आसान

नोएडा और दिल्ली मेट्रो के यात्रियों को अब एक ही मोबाइल ऐप से दोनों मेट्रो का टिकट मिल सकेगा, जिससे यात्रा करना अधिक सुविधाजनक हो जाएगा। एनएमआरसी ने दोनों मेट्रो के लिए कॉमन क्यूआर टिकट की सुविधा शुरू की है।

नोएडा और दिल्ली मेट्रो के टिकट लेने के लिए अलग-अलग मोबाइल ऐप रखने की जरूरत नहीं है। अब एक ही मोबाइल ऐप से दोनों मेट्रो के टिकट बुक हो जाएंगे।

कॉमन क्यूआर कोड की सुविधा नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (एनएमआरसी) के प्रबंध निदेशक डॉ लोकेश एम गुरुवार को दोनों मेट्रो के लिए कॉमन क्यूआर टिकट की सुविधा लॉन्च करेंगे। एनएमआरसी के अधिकारियों ने बताया कि अभी दोनों मेट्रो का मोबाइल ऐप अलग-अलग है। नोएडा मेट्रो का एनएमआरसी ऐप है, वहीं, दिल्ली मेट्रो का मोमेंटम 2.0 नाम से ऐप है। दिल्ली मेट्रो ने विभिन्न ऐप से क्यूआर टिकट देने की व्यवस्था की हुई है, लेकिन नोएडा मेट्रो में ऐसा नहीं था।