गुरुग्राम-फरीदाबाद और नोएडा से दिल्ली तक, रैपिड रेल से कनेक्ट होंगे NCR के 8 शहर; देख लें रूट

संक्षेप: दिल्ली-एनसीआर ट्रैफिक की भारी समस्या से जूझ रहा है। अब एनसीआरटीसी इस समस्या को कम करने के लिए 8 शहरों को रैपिड रेल से जोड़ने का प्लान बना रही है। इसमें गुरुग्राम से फरीदाबाद और नोएडा से दिल्ली तक का सफर कुछ मिनटों में बिना जाम के पूरा हो जाएगा।

Delhi-NCR Rapid Rail Route: दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल चालू होने के बाद अब एनसीआर के 8 शहरों को भी इससे जोड़ने की योजना है। एनसीआरटीसी दिल्ली-एनसीआर में 4 रैपिड रेल कॉरीडोर बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए एनसीआरटीसी ने हरियाणा सरकार को डीपीआर का खाका भी सौंप दिया है। इसमें गुरुग्राम के इफ्को चौक से लेकर ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर तक रैपिड रेल बनाने का प्लान है।

दिल्ली-पानीपत-करनाल रैपिड रेल कॉरिडोर दिल्ली से होते हुए गुरुग्राम, मानेसर, बावल और दिल्ली-पानीपत-करनाल रैपिड रेल रूट का प्रस्ताव पहले ही केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है। इसके लिए केंद्र की मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। दिल्ली-बावल कॉरिडोर की लागत करीब 32 हजार करोड़ रुपए की है। इसके अलावा दिल्ली-करनाल कॉरिडोर पर भी करीब 33 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये दोनों कॉरिडोर दिल्ली के सरायकाले खां से शुरू होंगे।

फरीदाबाद रूट एनसीआरटीसी के प्रस्तावित प्रोजेक्ट के अनुसार, यह कॉरिडोर फरीदाबाद के सेक्टर-54 से होकर गुजरेगा। इसके आगे बाटा चौक होते हुए सेक्टर-85, 86 होते हुए नोएडा के सेक्टर 142-168 तक जाएगा और आगे सूरजपुर तक इसका विस्तार किया जाएगा। इस रूट पर 6 स्टेशन बनाए जाएंगे। इस परियोजना का अनुमानित खर्च 15 हजार करोड़ का माना जा रहा है।

गाजियाबाद-जेवर एयरपोर्ट रैपिड रेल कॉरिडोर इस परियोजना में गाजियाबाद से लेकर जेवर एयरपोर्ट तक रैपिड रेल का काम भी शामिल है। इसके लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार भी रैपिड मेट्रो कनेक्टिविटी का प्लान बना रहाी है। गुरुग्राम-नोएडा कॉरिडोर को दिल्ली-बावल कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा। इस कॉरिडोर में आईजीआई एयरपोर्ट पर भी एक स्टेशन बनाया जाएगा।