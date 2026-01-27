Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsnoida delhi gurugram faridabad rapid rail corridor ncrtc 4 big projects to connect 8 cities
गुरुग्राम-फरीदाबाद और नोएडा से दिल्ली तक, रैपिड रेल से कनेक्ट होंगे NCR के 8 शहर; देख लें रूट

गुरुग्राम-फरीदाबाद और नोएडा से दिल्ली तक, रैपिड रेल से कनेक्ट होंगे NCR के 8 शहर; देख लें रूट

संक्षेप:

दिल्ली-एनसीआर ट्रैफिक की भारी समस्या से जूझ रहा है। अब एनसीआरटीसी इस समस्या को कम करने के लिए 8 शहरों को रैपिड रेल से जोड़ने का प्लान बना रही है। इसमें गुरुग्राम से फरीदाबाद और नोएडा से दिल्ली तक का सफर कुछ मिनटों में बिना जाम के पूरा हो जाएगा।

Jan 27, 2026 11:38 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, दिल्ली
share Share
Follow Us on

Delhi-NCR Rapid Rail Route: दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल चालू होने के बाद अब एनसीआर के 8 शहरों को भी इससे जोड़ने की योजना है। एनसीआरटीसी दिल्ली-एनसीआर में 4 रैपिड रेल कॉरीडोर बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए एनसीआरटीसी ने हरियाणा सरकार को डीपीआर का खाका भी सौंप दिया है। इसमें गुरुग्राम के इफ्को चौक से लेकर ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर तक रैपिड रेल बनाने का प्लान है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

दिल्ली-पानीपत-करनाल रैपिड रेल कॉरिडोर

दिल्ली से होते हुए गुरुग्राम, मानेसर, बावल और दिल्ली-पानीपत-करनाल रैपिड रेल रूट का प्रस्ताव पहले ही केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है। इसके लिए केंद्र की मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। दिल्ली-बावल कॉरिडोर की लागत करीब 32 हजार करोड़ रुपए की है। इसके अलावा दिल्ली-करनाल कॉरिडोर पर भी करीब 33 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये दोनों कॉरिडोर दिल्ली के सरायकाले खां से शुरू होंगे।

फरीदाबाद रूट

एनसीआरटीसी के प्रस्तावित प्रोजेक्ट के अनुसार, यह कॉरिडोर फरीदाबाद के सेक्टर-54 से होकर गुजरेगा। इसके आगे बाटा चौक होते हुए सेक्टर-85, 86 होते हुए नोएडा के सेक्टर 142-168 तक जाएगा और आगे सूरजपुर तक इसका विस्तार किया जाएगा। इस रूट पर 6 स्टेशन बनाए जाएंगे। इस परियोजना का अनुमानित खर्च 15 हजार करोड़ का माना जा रहा है।

ये भी पढ़ें:रैपिड रेल का सराय काले खां स्टेशन तैयार, इस तारीख से खुलेगा; खासियत भी जानिए

गाजियाबाद-जेवर एयरपोर्ट रैपिड रेल कॉरिडोर

इस परियोजना में गाजियाबाद से लेकर जेवर एयरपोर्ट तक रैपिड रेल का काम भी शामिल है। इसके लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार भी रैपिड मेट्रो कनेक्टिविटी का प्लान बना रहाी है। गुरुग्राम-नोएडा कॉरिडोर को दिल्ली-बावल कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा। इस कॉरिडोर में आईजीआई एयरपोर्ट पर भी एक स्टेशन बनाया जाएगा।

NCR के शहरों के बीच आने-जाने में समय घट जाएगा

रैपिड रेल कॉरिडोर का काम पूरा होने के बाद दिल्ली-एनसीआर के शहरों के बीच आने-जाने में लगने वाला समय घट जाएगा। कॉरिडोर बन जाने के बाद इफको चौक से फरीदाबाद पहुंचने में मात्र 22 मिनट का समय लगेगा। इसके अलावा इफको चौक से नोएडा पहुंचने में मात्र 38 मिनट का समय लगेगा। इस कॉरिडोर का काम पूरा हो जाने के बाद दिल्ली-गुरुग्राम, दिल्ली-नोएडा जैसे बड़े शहरों के बीच लगने वाला भारी ट्रैफिक जाम काफी कम हो जाएगा।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Ncr News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।