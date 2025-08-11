नोएडा के डे-केयर में दुधमुंही बच्ची से बर्बरता, CCTV वीडियो देख कांप जाएगी रूह

Noida Day Care Cruelty CCTV Video : नोएडा सेक्टर-137 की पारस टिएरा सोसाइटी में चल रहे डे केयर में महिला अटेंडेंट द्वारा 15 महीने की दुधमुंही बच्ची से बर्बर क्रूरता किए जाने का सीसीटीवी वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है।

नोएडा सेक्टर-137 की पारस टिएरा सोसाइटी में चल रहे डे केयर में महिला अटेंडेंट द्वारा 15 महीने की दुधमुंही बच्ची से बर्बर क्रूरता किए जाने का सीसीटीवी वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में डे केयर की अटेंडेंट बच्ची को बेहरमी से पीटती, दीवार में उसका सिर मारती और जमीन पर पटकती दिख रही है।

महिला अटेंडेंट द्वारा की गई मारपीट से बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला अटेंडेंट की यह दिल दहला देने वाली करतूत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बच्ची के लगातार रोने पर जब उसकी मां अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर गई तो उसके पैर पर दांत से काटने के निशान मिले। इसके बाद इस पूरी क्रूरता का खुलासा हुआ।

पीड़ित बच्ची की मां की शिकायत पर नोएडा पुलिस ने डे-केयर की संचालिका और नाबालिग महिला अटेंडेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सहायिका को हिरासत में ले लिया।

@melawanshwa नाम के एक सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म ‘एक्स’ पर इस घटना का सीसीटीवी फुटेज शेयर किया गया है। सोशल मीडिया पर लोग इस घटना पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

नोएडा के डे-केयर में मासूम बच्ची के साथ हुई यह बर्बरता उन माता-पिता के लिए बड़ी चिंता का सबब बन गई है, जो अपने बच्चों ऐसे डे-केयर में छोड़कर काम पर जाते हैं। इस भयावह घटना से लोगों में दहशत फैल गई है।

पुलिस ने गुरुवार को दर्ज की थी एफआईआर भाषा के मुताबिक, थाना सेक्टर 142 के प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा ने बताया कि बच्ची की मां मोनिका ने इस घटना के संबंध में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर गुरुवार को एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर के अनुसार, बच्ची दो घंटे के लिए ‘डे-केयर’ में रहती थी लेकिन सोमवार को जब मोनिका अपनी बेटी को वहां से लाई तो वह लगातार रो रही थी।

शिकायतकर्ता के अनुसार, जब उसने बच्ची के कपड़े बदले तो उसे उसकी जांघों पर काटने के निशान दिखे।

एफआईआर में कहा गया कि मोनिका अपनी बच्ची को डॉक्टर के पास लेकर गईं जिसने पुष्टि की कि घाव दांत से काटे जाने की वजह से हुए हैं।

शिकायतकर्ता के अनुसार, इसके बाद उसने ‘डे-केयर’ की सीसीटीवी फुटेज देखी जिसमें ‘‘सहायिका सोनाली बच्ची को थप्पड़ मारते, उसे जमीन पर गिराते, उसे प्लास्टिक के बैग से पीटते और फिर बच्ची की दोनों जांघों पर काटते’’ दिख रही है।

एफआईआर के अनुसार, मोनिका ने जब इसकी शिकायत ‘डे-केयर’ प्रमुख चारू से की तो उसने शिकायतकर्ता के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और उसे धमकी भी दी।