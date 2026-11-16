पहलगाम हमला और 3.80 करोड़ की ठगी; नोएडा में 21 दिन तक चले महाफ्रॉड की पूरी कहानी
साइबर ठगों ने अमेरिका से लौटे एक वकील से 3.80 करोड़ रुपये ठग लिए। 21 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया। अब नोएडा पुलिस से एफबीआई तक पहुंची जांच।
नोएडा में एक महाफ्रॉड ने अमेरिका से लौटे भारतवंशी अमेरिकी वकील को 3.80 करोड़ रुपये का चूना लगाया है। साइबर ठगों ने 21 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा और इतनी बड़ी रकम ऐंठ ली। पीड़ित को 21 दिन बाद ठगी का अहसास तब हुआ जब ठगों के साथ उनका फोन कॉल डिसकनेक्ट हुआ। उन्होंने अब नोएडा साइबर क्राइम थाना और अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई में शिकायत दर्ज कराई है।
पुलिस के अनुसार, 62 वर्षीय वकील सितंबर में अमेरिका से लौटने के बाद गुरुग्राम में रह रहे हैं। पिछले महीने वह नोएडा के सेक्टर-30 में अपनी दिवंगत मां के मकान का रेनोवेशन कराने आए थे। 16 अक्टूबर को उनके पास एक कॉल आई। कॉल करने वालों ने खुद को साइबर पुलिसकर्मी बताते हुए कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की जांच में उनका आधार कार्ड सामने आया है।
ठगों ने कहा- आतंकी को भेजे गए 53 करोड़
ठगों ने कहा कि एक बैंक में उनके नाम पर खुले खाते से एक आतंकी को 53 करोड़ रुपये भेजे गए, जिसका पांच करोड़ कमीशन कथित रूप से पीड़ित को मिला। आरोपियों ने वॉट्सऐप पर सीबीआई अधिकारी के नाम से फर्जी गोपनीय समझौता भेजा। पीड़ित को किसी से बात नहीं करने की हिदायत के साथ लगातार कॉल पर निगरानी में रखा गया।
एफडी तुड़वाकर रकम दी
ठगों ने कहा कि उनकी संपत्ति और बैंक खातों की जांच भारतीय रिजर्व बैंक करेगा। वेरीफिकेशन के बाद रकम लौटाई जाएगी। इस पर पीड़ित ने दो एफडी तुड़वाकर 18 लाख रुपये बताए गए खातों में ट्रांसफर कर दिए। आरोपियों ने अमेरिका के बैंक खाते में जमा रकम भी क्रिप्टोकरेंसी में बदलवाकर डिजिटल वॉलेट में जमा करवा ली। नोएडा पुलिस मामले की जांच कर रही है। अधिवक्ता 1982 में दिल्ली से न्यूयार्क चले गए थे। सेवानिवृत्ति के बाद वह भारत लौटे हैं।
कैसे हुआ ठगी का अहसास
पहलगाम आतंकी हमले में फंसाने की धमकी देकर 21 दिन तक डिजिटल अरेस्ट किए गए 62 वर्षीय अधिवक्ता को ठगी का पता तब चला, जब जालसाजों से उनका संपर्क टूट गया। आरोपी उन्हें वीडियो और ऑडियो कॉल पर निगरानी में रख रहे थे। बुजुर्ग अधिवक्ता को भरोसा दिलाया गया था कि उनकी रकम भारतीय रिजर्व बैंक के पास सुरक्षित है और जांच पूरी होने के बाद वापस मिल जाएगी। छह नवंबर की रात अचानक फोन कटने और बार-बार कॉल करने पर भी जवाब नहीं मिलने से उन्हें शक हुआ। इंटरनेट पर जानकारी जुटाने के बाद पता चला कि वह साइबर ठगी का शिकार हो चुके हैं। आरोपियों ने उनसे कुल 3.80 करोड़ रुपये ठग लिए थे।
मातम में शामिल होने से भी रोका
पीड़ित ने पुलिस को बताया कि चार नवंबर को उन्होंने ठगों को अपने दोस्त की मां के निधन की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें गुरुग्राम जाना जरूरी है। इस पर आरोपियों ने पहले उन्हें जाने की अनुमति देने से मना कर दिया। काफी बातचीत के बाद सात नवंबर को जाने की अनुमति देने की बात कही गई। हालांकि, इससे पहले ही छह नवंबर की रात अचानक उनका फोन कट गया। पीड़ित ने इसे सामान्य तकनीकी समस्या समझकर आरोपियों से संपर्क करने की कोशिश की। उन्होंने दस से अधिक बार फोन किया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला।
कोई भी जांच एजेंसी इस तरह पूछताछ नहीं करती
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि देश की कोई भी जांच एजेंसी डिजिटल अरेस्ट नहीं करती है। यदि वीडियो कॉल पर पुलिस, सीबीआई, सीआईडी आदि के अधिकारी आ जाएं तो सब फर्जी होता है। इस तरह की कॉल आने पर कॉलर से कहें कि लोकल पुलिस के साथ घर आकर पूछताछ करें।
साइबर ठगी होने पर यहां शिकायत करें
साइबर ठगी होने पर जितना जल्दी शिकायत दर्ज कराएंगे, उतना धनराशि फ्रीज कराने में आसानी होगी। ठगी होने के 24 घंटे के भीतर टोल फ्री नंबर 1930 या नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल cybercrime.gov.in पर शिकायत अवश्य दर्ज करा दें।
धोखाधड़ी की शिकायत करने में अब नहीं लगेगा वक्त
भारतीय रिजर्व बैंक ने साइबर ठगी के मामलों से जुड़े नियम सख्त किए हैं। भुगतान कंपनियों को अपने मोबाइल ऐप या वेबसाइट पर ऐसा आसान विकल्प देना होगा, जिससे ग्राहक संदिग्ध या अनधिकृत लेनदेन को देखते ही तुरंत चिह्नित कर सके। इससे शिकायत में लगने वाला कीमती समय बचेगा। वहीं, ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर्स, डिजिटल वॉलेट कंपनियों और कार्ड नेटवर्क की जवाबदेही भी तय की गई है। यदि किसी कंपनी की प्रणाली पर साइबर हमला होता है, सर्वर ठप होता है या ग्राहकों के पैसों के निपटान में असामान्य देरी होती है, तो कंपनी को छह घंटे के भीतर रिपोर्ट देनी होगी। भुगतान रुकेगा
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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