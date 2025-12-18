Hindustan Hindi News
noida crime woman jumped out from cab after attempted kidnapping driver arrested
नोएडा में कैब चालक ने की किडनैप की कोशिश, कार से कूदी युवती; पुलिस पर टरकारने का आरोप

नोएडा में कैब चालक ने की किडनैप की कोशिश, कार से कूदी युवती; पुलिस पर टरकारने का आरोप

संक्षेप:

नोएडा में ऑफिस से घर जाने के लिए कैब बुक करने वाली एक युवती को किडनैप करने की कोशिश की घटना सामने आई है। बताया जाता है कि युवती ने चलती कार से कूदकर अपनी जान बचाई। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Dec 18, 2025 10:16 am ISTKrishna Bihari Singh हिन्दुस्तान, नोएडा
ऑफिस से घर जाने के लिए कैब बुक करने वाली युवती का चालक ने अपहरण करने का प्रयास किया। उसका मोबाइल फोन छीनने की भी कोशिश की। युवती ने चलती कार से कूदकर जान बचाई। पुलिस ने युवती के भाई की शिकायत पर मंगलवार शाम केस दर्ज कर आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया। युवती गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना क्षेत्र के एक गांव में रहती है।

ऐप से बुक की थी कैब

युवती के भाई तरुण गुप्ता ने पुलिस को बताया कि उनकी बहन नोएडा के सेक्टर-68 स्थित निजी कंपनी में नौकरी करती है। वह रोजाना कैब से घर वापस लौटती है। बहन ने 30 नवंबर की रात लगभग 11:40 बजे ऑफिस से घर जाने के लिए ऐप से कैब बुक की। कुछ देर बाद यूपी नंबर की कैब कंपनी के गेट पर आई। वह उसमें बैठ गई।

नहीं मानी महिला की बात

आरोप है कि कुछ दूर चलने पर चालक ने निर्धारित रूट बदल दिया। चालक सेक्टर-62 स्थित अंडरपास से न होकर दिल्ली की तरफ चल दिया। युवती को चालक की नियत पर संदेह होने लगा। इस पर युवती ने चालक को बताया कि यह गलत रास्ता है, लेकिन कैब चालक ने अनसुना कर दिया। चलती कार में दोनों के बीच कहासुनी हो गई।

मोबाइल फोन छीनने की कोशिश

युवती ने कार रोककर उतारने के लिए कहा तो चालक ने मना कर दिया और गति बढ़ा दी। आरोपी ने कार का दरवाजा खोलने और शोर मचाने पर धमकी दी। युवती ने पुलिस को सूचना देने के लिए मोबाइल फोन निकाला तो चालक ने छीनने की कोशिश की। किसी तरह एक स्थान पर कार की गति धीमी हुई तो चलती कार से युवती कूद गई। इससे युवती को मामूली चोटें आईं।

एटा जिले का है आरोपी

थाने के प्रभारी निरीक्षक का कहना है कि आरोपी कैब चालक सौरभ को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह मूलरूप से एटा जिले का रहने वाला है और वर्तमान में भंगेल गांव में रहता है। मामला अपहरण के प्रयास जैसा नहीं है। वह दूसरे रूट से युवती को लेकर जा रहा था। वह बहनोई की कैब लेकर युवती को बैठाकर निकला था।

पुलिस पर भटकाने का आरोप लगाया

युवती के भाई तरुण ने पुलिस को बताया कि घटना के बाद से उन्हें एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने और चौकियों के चक्कर लगाने पड़े। घटना के बाद वह गाजियाबाद के खोड़ा थाने, नोएडा की एनआईबी चौकी, एच ब्लॉक चौकी, छिजारसी चौकी, ट्रांसपोर्ट नगर चौकी और फेज-3 थाने पहुंचे। पुलिसकर्मियों ने घटनास्थल दूसरे क्षेत्र का बताकर बार-बार टरका दिया।

घटना के बाद पीड़िता सहमी

भाई ने बताया कि बहन की शादी तय हो चुकी है। घटना के बाद जब उसने मोबाइल से सूचना दी तो पिता, भाई और मंगेतर मौके पर पहुंचे। परिजन से मिलते ही वह रोने लगी। वह घटना को लेकर सहमी हुई है। उसने सड़क किनारे एक व्यक्ति से मदद मांगी, तभी आरोपी कैब मोड़कर वापस लौटा और उसे घूरते हुए चला गया।

पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Noida News Noida Police Greater Noida Crime
