नोएडा: महिला सिपाही के साथ सस्पेंड दरोगा फरार; दोनों की फोटो वायरल, पत्नी पहुंची कोतवाली

नोएडा सेक्टर-24 थाने से निलंबित दरोगा और महिला सिपाही फरार हो गए हैं। दोनों की आपत्तिजनक तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दरोगा की पत्नी ने बिसरख कोतवाली पुलिस से गुहार लगाई है।

नोएडा सेक्टर-24 थाने से निलंबित दरोगा और महिला सिपाही के आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। दरोगा और महिला सिपाही घर से फरार है। दरोगा की पत्नी ने इस मामले की शिकायत बिसरख कोतवाली पुलिस से की है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक सोसाइटी में रहने वाली महिला ने दरोगा पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

महिला का आरोप है कि उसके पति का एक महिला सिपाही से प्रेम प्रसंग चल रहा है। दोनों घर छोड़कर एक साथ फरार हो गए हैं। अब दोनों के आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। उनके कुछ व्हाट्सएप चैट भी वायरल हो रहे हैं।

इस मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दरोगा को पूर्व में निलंबित किया जा चुका है। महिला सिपाही पर भी कार्रवाई हुई है। दोनों की विभागीय जांच चल रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद इनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।

महिला ने बिसरख कोतवाली में दी अपनी शिकायत में कहा है कि उसको जून महीने में पति के अवैध संबंध के बारे में पता चला था। उसके टोकाटाकी करने पर उसका पति शराब पीकर आने लगा और अक्सर उसके साथ मारपीट करने लगा। महिला का कहना है कि उसका पति दबिश का बहाना बनाता और महिला कॉन्स्टेबल के साथ बाहर के शहरों में घूमने चला जाता था।