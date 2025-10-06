noida crime suspended inspector absconds with female constable photo goes viral नोएडा: महिला सिपाही के साथ सस्पेंड दरोगा फरार; दोनों की फोटो वायरल, पत्नी पहुंची कोतवाली, Ncr Hindi News - Hindustan
नोएडा: महिला सिपाही के साथ सस्पेंड दरोगा फरार; दोनों की फोटो वायरल, पत्नी पहुंची कोतवाली

नोएडा सेक्टर-24 थाने से निलंबित दरोगा और महिला सिपाही फरार हो गए हैं। दोनों की आपत्तिजनक तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दरोगा की पत्नी ने बिसरख कोतवाली पुलिस से गुहार लगाई है।

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 6 Oct 2025 08:19 PM
नोएडा सेक्टर-24 थाने से निलंबित दरोगा और महिला सिपाही के आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। दरोगा और महिला सिपाही घर से फरार है। दरोगा की पत्नी ने इस मामले की शिकायत बिसरख कोतवाली पुलिस से की है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक सोसाइटी में रहने वाली महिला ने दरोगा पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

महिला का आरोप है कि उसके पति का एक महिला सिपाही से प्रेम प्रसंग चल रहा है। दोनों घर छोड़कर एक साथ फरार हो गए हैं। अब दोनों के आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। उनके कुछ व्हाट्सएप चैट भी वायरल हो रहे हैं।

इस मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दरोगा को पूर्व में निलंबित किया जा चुका है। महिला सिपाही पर भी कार्रवाई हुई है। दोनों की विभागीय जांच चल रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद इनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।

महिला ने बिसरख कोतवाली में दी अपनी शिकायत में कहा है कि उसको जून महीने में पति के अवैध संबंध के बारे में पता चला था। उसके टोकाटाकी करने पर उसका पति शराब पीकर आने लगा और अक्सर उसके साथ मारपीट करने लगा। महिला का कहना है कि उसका पति दबिश का बहाना बनाता और महिला कॉन्स्टेबल के साथ बाहर के शहरों में घूमने चला जाता था।

पीड़िता का यह भी कहना है कि उसके पास पति की महिला कांस्टेबल के साथ आपत्तिजनक हालत में तस्वीरें मौजूद हैं। महिला ने अपनी और अपने बच्चों की सुरक्षा की गुहार लगाते हुए इस मामले में सख्त ऐक्शन की मांग की है। वहीं पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपी पूर्व में नोएडा थाना सेक्टर-24 में सस्पेंड रह चुके हैं। दोनों के खिलाफ विभागीय जांच जारी है।