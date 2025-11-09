नाले में महिला के कटे सिर की तलाश, नोएडा ब्लाइंड मर्डर में कहां तक पहुंची जांच?

संक्षेप: नोएडा के सेक्टर-82 कट के पास बीते गुरुवार को नाले में एक महिला की सिर कटी लाश के मामले में पुलिस के हाथ 48 घंटे बाद भी खाली हैं। पुलिस ने शनिवार को 80 मीटर नाले की जेसीबी से सफाई करा कर सिर की तलाश की लेकिन महिला का सिर नहीं मिला।

नोएडा के सेक्टर-82 कट के पास बीते गुरुवार नाले में मिले महिला के सिर कटे शव मामले में पुलिस के हाथ 48 घंटे बाद भी खाली हैं। शनिवार को भी पुलिस ने सर्च अभियान चलाया। घटनास्थल के पास वाले 80 मीटर नाले की जेसीबी की मदद से सफाई कराई गई। कई गाड़ी के चालकों को हिरासत में लिया गया, पर सफलता नहीं मिल सकी। स्वॉट और सीआरटी समेत अब कुल 13 टीमें महिला की पहचान करने और हत्यारोपी की तलाश में लग गई हैं।

सिर और हथेली की तलाश पुलिस अधिकारियों ने बताया कि महिला की पहचान के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है। शनिवार को गाजियाबाद, दिल्ली और नोएडा के उन आठ लोगों ने पुलिस से संपर्क किया, जिनके घर की महिलाएं या युवतियां बीते दिनों संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई हैं। महिला के सिर और हथेली की तलाश में पुलिस ने शनिवार को भी सर्च अभियान चलाया। जंगलों, नालों, झाड़ियों और पार्कों समेत अन्य जगहों पर महिला के सिर को तलाशा गया।

जेसीबी की मदद से सफाई इसके अलावा घटनास्थल के पास के 80 मीटर नाले की जेसीबी की मदद से साफ कराई गई। सेक्शन मशीन से पानी में शव को तलाश गया। डीसीपी नोएडा ने बताया कि घटना के संबंध में सुराग जुटाने के लिए शनिवार को पांच वाहन चालकों से विस्तृत पूछताछ की गई। कई गाड़ियों को कब्जे में भी लिया गया है। सेक्टर-82 कट के पास गुरुवार सुबह करीब 11 बजे महिला का सिर कटा शव मिला था।

सिर काटकर फेंकी लाश महिला के शरीर पर कपड़े नहीं थे। हथेली भी गायब थी। आशंका जताई जा रही है कि महिला की हत्या कहीं की गई। पहचान छिपाने के लिए सिर काटकर उसके शव को नोएडा में फेंका गया। पॉश इलाके में महिला की सिर कटी लाश मिलने का मुद्दा इस समय सुर्खियों में बना हुआ है।

शातिराना तरीके से की गई वारदात जिसने भी वारदात की है,उसने बेहद शातिराना तरीका अपनाया। उसने शव को नाले में उस जगह फेंका जहां पर डार्क स्पॉट है। ऐसे में पूरी आशंका है कि उसने वारदात के पहले पूरा होमवर्क किया। कैमरे कहां नहीं हैं, इसका पता लगाया। पुलिस अब ब्लैकमेलिंग के पहलू पर भी जांच कर रही है।