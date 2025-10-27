Hindustan Hindi News
noida crime news aligarh man came to meet dating app friends died after falling from 8th floor
डेटिंग ऐप पर मिले दोस्तों से मिलने अलीगढ़ से नोएडा आया था युवक, 8वीं मंजिल से गिरकर मौत

डेटिंग ऐप पर मिले दोस्तों से मिलने अलीगढ़ से नोएडा आया था युवक, 8वीं मंजिल से गिरकर मौत

संक्षेप: नोएडा सेक्टर-74 स्थित सुपरटेक नॉर्थ आई सोसाइटी में रविवार सुबह करीब साढ़े छह बजे आठवीं मंजिल की बालकनी से संदिग्ध परिस्थितियों में नीचे गिरकर 29 वर्षीय युवक की मौत हो गई। वह डेटिंग ऐप पर मिले दोस्तों से मिलने सोसाइटी में आया था। 

Mon, 27 Oct 2025 09:00 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नोएडा
नोएडा सेक्टर-74 स्थित सुपरटेक नॉर्थ आई सोसाइटी में रविवार सुबह करीब साढ़े छह बजे आठवीं मंजिल की बालकनी से संदिग्ध परिस्थितियों में नीचे गिरकर 29 वर्षीय युवक की मौत हो गई। वह डेटिंग ऐप पर मिले दोस्तों से मिलने सोसाइटी में आया था। पुलिस ने फ्लैट में मिले दो युवकों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ चल रही है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अलीगढ़ के हरदुआगंज निवासी 29 वर्षीय शुभम कुमार की दोस्ती डेटिंग ऐप के माध्यम से कुछ लोगों से हुई थी। ऑनलाइन मीटिंग के दौरान 7 से 8 युवकों ने थाना क्षेत्र स्थित सुपरटेक नॉर्थ आई सोसाइटी के फ्लैट में मिलने की योजना बनाई और शनिवार को सभी फ्लैट पर पहुंचे। फ्लैट एक महिला के नाम पर है। इसे वह किराये पर देती है।

रविवार सुबह करीब साढ़े छह बजे शुभम कुमार आठवीं मंजिल पर स्थित फ्लैट की बालकनी से संदिग्ध परिस्थितियों में नीचे गिर गया। सिर समेत शरीर के अन्य हिस्से में चोट लगने के कारण शुभम गंभीर रूप से घायल हो गया। सिक्योरिटी गार्ड और अन्य लोगों की मदद से उसे अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। अस्पताल से ही घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई।

फ्लैट में रुके पांच से छह युवक रात में ही निकल गए थे। दो वहीं बचे थे, पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। पूरे घटनाक्रम को जानने के लिए पुलिस फ्लैट के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है।

मृतक के दोस्त जहां घटना को महज आत्महत्या और लापरवाही बता रहे हैं। वहीं, स्थानीय लोग हादसे की आशंका जाहिर कर रहे हैं। पुलिस ने सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई और कुछ ही घंटे में वे नोएडा पहुंच गए। अभी तक परिजनों ने थाने में लिखित शिकायत नहीं दी है।

पुलिस शिकायत मिलने के बाद आगे की कार्रवाई करने की बात कह रही है। मौत के कारणों को स्पष्ट करने के लिए पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद माैत का कारण पता चलेगा।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मृतक और फ्लैट पर मौजूद साथियों का संपर्क डेटिंग ऐप के माध्यम से हुआ था। ऐप के माध्यम से ही कई अन्य लोग भी जुड़े थे, जो फ्लैट पर पहुंचे थे।

किराये पर लिए फ्लैट में रात को जुटे थे युवक

मामले की जांच में जुटे पुलिसकर्मियों का कहना है कि अभी तक की पूछताछ से यह जानकारी मिली है कि जितने लोग फ्लैट में रात में मौजूद थे, सभी की जान-पहचान ऑनलाइन हुई थी। एक-दो ही युवक ऐसे थे, जो पहले मिल चुके थे। फ्लैट से जो लोग रात में निकल गए थे, पुलिस अब उनके बारे में जानकारी जुटा रही है। युवक सोसाइटी में कब आए और कब बाहर निकले, इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है।

परिवार ने दोस्तों पर आरोप लगाए

परिजनों के मुताबिक शुभम एक मेडिकल कंपनी में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करता था। फ्लैट पर जो युवक मिले थे, उनमें दो के नाम तुषार और समर हैं। शुभम की दोनों से ऑनलाइन दोस्ती हुई थी। परिजनों ने दोस्तों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं।

