नोएडा में खुदकुशी की 4 घटनाएं; 22वीं मंजिल से कूदा कंपनी डायरेक्टर, 3 अन्य ने लगाई फांसी
नोएडा में अलग-अलग घटनाओं के दौरान एक कंपनी निदेशक सहित 4 लोगों ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। निदेशक ने 22वीं मंजिल से कूदकर जान दी, जबकि अन्य 3 ने फांसी लगा ली।
नोएडा में अलग-अलग स्थानों पर 4 लोगों के सुसाइड करने की दुखद घटनाएं सामने आई हैं। सेक्टर 107 में एक कंपनी के 37 वर्षीय निदेशक ने अपनी सोसाइटी की 22वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। इसकी वजह जानने के लिए पुलिस उनके परिवार से पूछताछ कर रही है। इसके अलावा मामूरा गांव में एक शख्स, सेक्टर 63 में मुनी देवी और नॉलेज पार्क क्षेत्र में रोशनी नामक महिला ने फांसी लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस इन घटनाओं के पीछे के कारणों की जांच में जुटी है।
नोएडा के सेक्टर-39 के थाना प्रभारी डीपी शुक्ल ने बताया कि 22वीं मंजिल पर परिवार के साथ रहने वाले सजल मेहरोत्रा (37) ने रविवार को नीचे छलांग लगा दी जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही उनकी पत्नी और परिचितों से पूछताछ करके पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने आत्महत्या क्यों की?
वहीं फेज-3 थाना पुलिस ने बताया कि मूल रूप से बरेली के रहने वाले 23 वर्षीय सुलभ गंगवार मामूरा गांव में किराए पर रहते थे। वह एक निजी कंपनी में नौकरी करते थे। शनिवार सुबह उनके साथी ड्यूटी पर चले गए। उनके जाने के कुछ समय बाद ही सुलभ ने कमरे में फंदे से लटककर अपनी जान दे दी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों के अनुसार, सुलभ पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव में थे। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है।
पंखे से लटककर दे दी जान
वहीं नोएडा के सेक्टर-63 थाना पुलिस ने बताया कि बिहार के मुजफ्फरपुर निवासी महेश अपने परिवार के साथ बहलोलपुर में रहते हैं। उनके परिवार में उनकी 38 वर्षीय पत्नी मुन्नी देवी और दो बच्चे हैं। पति-पत्नी दोनों एक निजी कंपनी में काम करते थे। शुक्रवार रात मुन्नी देवी ने पंखे से लटककर अपनी जान दे दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
परिजनों ने बताया कि मुन्नी और महेश की शादी 15 साल पहले हुई थी। मुन्नी का अक्सर अपने पति से झगड़ा होता रहता था। कुछ दिन पहले ही महेश अपने गांव गए थे और उनकी अनुपस्थिति में मुन्नी ने यह कदम उठाया। पुलिस के अनुसार, परिजनों ने इस मामले में अब तक कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है।
लगा ली फांसी
दूसरी ओर नॉलेज पार्क के थाना प्रभारी निरीक्षक सर्वेश कुमार सिंह ने बताया कि इस थानाक्षेत्र में रोशनी (28) फांसी लगा ली। उन्होंने बताया कि पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए ले गई।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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