15 साल का रिश्ता, शादी का वादा, फिर खूनी अंत; नोएडा में प्रेमी जोड़े की कहानी
नोएडा में वैलेंटाइन डे के दिन एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। एक प्रेमी जोड़े को एक खड़ी कार के अंदर मृत पाया गया। दोनों पिछले 15 वर्षों से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे। लड़की ने उससे शादी करने का वादा किया था। हालांकि, बाद में उसे पता चला कि वह किसी और से शादी करने वाली है, जिससे वह नाराज हो गया।
नोएडा में वैलेंटाइन डे के दिन एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। एक प्रेमी जोड़े को कथित तौर पर एक खड़ी कार के अंदर गोली लगने से मृत पाया गया। दोनों पिछले 15 वर्षों से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे। लड़की ने उससे शादी करने का वादा किया था। हालांकि, बाद में उसे पता चला कि वह किसी और से शादी करने वाली है, जिससे वह नाराज हो गया।
नोएडा में वैलेंटाइन शनिवार को हुई चौंकाने वाली घटना दिल्ली के उस सनसनीखेज तिहरे हत्याकांड की याद दिलाता है, जिसमें पीरगढ़ी में एक खड़ी कार के अंदर तीन लोग मृत पाए गए थे। जिसे पहले आत्महत्या माना गया था, बाद में पता चला कि यह एक तांत्रिक द्वारा की गई हत्या का मामला था। हालांकि, नोएडा मामले में पुलिस का कहना है कि परिस्थितियां हत्या-आत्महत्या का मामला दर्शाती हैं क्योंकि कार अंदर से बंद थी। मृतक के पास से बरामद नोट से पता चलता है कि दोनों के बीच प्रेम संबंध बिगड़ गया था।
पुलिस ने बताया कि सेक्टर 39 थाने के अंतर्गत दादरी रोड पर पिलर नंबर 84 के पास खड़ी एक कार के अंदर शनिवार सुबह दो शव मिले। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, पुलिस को शनिवार सुबह ही कार के बारे में सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची।
कार अंदर से बंद थी, मृतक के हाथ में बंदूक मिली
पुरुष और महिला जो प्रेमी जोड़े माने जा रहे हैं, कार के अंदर सिर में गोली लगने के घावों के साथ पाए गए। नोएडा की अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त मनीषा सिंह ने बताया कि लड़के के हाथ में एक पिस्तौल मिली और कार अंदर से बंद थी। प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला प्रतीत होता है।
पहले लड़की को गोली मारी फिर खुद को
ऐसा माना जा रहा है कि उस व्यक्ति ने पहले लड़की को गोली मारकर हत्या कर दी और फिर पिस्तौल को अपनी ओर तानकर आत्महत्या कर ली। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और एक फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस ने बताया कि जांच रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
15 वर्षों से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, उस व्यक्ति ने एक नोट छोड़ा था जिसमें लिखा था कि वे दोनों पिछले 15 वर्षों से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे। महिला ने उससे शादी करने का वादा किया था। हालांकि, बाद में उसे पता चला कि वह किसी और से शादी करने वाली है, जिससे दोनों के बीच विवाद हो गया।
लड़का दिल्ली का और लड़की नोएडा की
पुलिस के अनुसार, 31 साल का लड़का दिल्ली के त्रिलोकपुरी का निवासी था, जबकि 26 साल की लड़की नोएडा के सेक्टर 101 की निवासी थी। अधिकारियों ने बताया कि उनके परिवारों को सूचित कर दिया गया है।
शुक्रवार से अपने घरों से लापता थे दोनों
खबरों के मुताबिक, यह जोड़ा शुक्रवार से अपने घरों से लापता थे और उनके परिवारों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। प्रारंभिक जांच से संकेत मिलता है कि यह हत्या-आत्महत्या का मामला है, जिसमें लड़के ने पहले लड़की की हत्या की और फिर पिस्तौल से खुद को गोली मार ली।
