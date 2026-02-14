Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

15 साल का रिश्ता, शादी का वादा, फिर खूनी अंत; नोएडा में प्रेमी जोड़े की कहानी

Feb 14, 2026 09:50 pm ISTSubodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान टाइम्स, नोएडा
share Share
Follow Us on

नोएडा में वैलेंटाइन डे के दिन एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। एक प्रेमी जोड़े को एक खड़ी कार के अंदर मृत पाया गया। दोनों पिछले 15 वर्षों से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे। लड़की ने उससे शादी करने का वादा किया था। हालांकि, बाद में उसे पता चला कि वह किसी और से शादी करने वाली है, जिससे वह नाराज हो गया।

15 साल का रिश्ता, शादी का वादा, फिर खूनी अंत; नोएडा में प्रेमी जोड़े की कहानी

नोएडा में वैलेंटाइन डे के दिन एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। एक प्रेमी जोड़े को कथित तौर पर एक खड़ी कार के अंदर गोली लगने से मृत पाया गया। दोनों पिछले 15 वर्षों से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे। लड़की ने उससे शादी करने का वादा किया था। हालांकि, बाद में उसे पता चला कि वह किसी और से शादी करने वाली है, जिससे वह नाराज हो गया।

नोएडा में वैलेंटाइन शनिवार को हुई चौंकाने वाली घटना दिल्ली के उस सनसनीखेज तिहरे हत्याकांड की याद दिलाता है, जिसमें पीरगढ़ी में एक खड़ी कार के अंदर तीन लोग मृत पाए गए थे। जिसे पहले आत्महत्या माना गया था, बाद में पता चला कि यह एक तांत्रिक द्वारा की गई हत्या का मामला था। हालांकि, नोएडा मामले में पुलिस का कहना है कि परिस्थितियां हत्या-आत्महत्या का मामला दर्शाती हैं क्योंकि कार अंदर से बंद थी। मृतक के पास से बरामद नोट से पता चलता है कि दोनों के बीच प्रेम संबंध बिगड़ गया था।

पुलिस ने बताया कि सेक्टर 39 थाने के अंतर्गत दादरी रोड पर पिलर नंबर 84 के पास खड़ी एक कार के अंदर शनिवार सुबह दो शव मिले। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, पुलिस को शनिवार सुबह ही कार के बारे में सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची।

कार अंदर से बंद थी, मृतक के हाथ में बंदूक मिली

पुरुष और महिला जो प्रेमी जोड़े माने जा रहे हैं, कार के अंदर सिर में गोली लगने के घावों के साथ पाए गए। नोएडा की अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त मनीषा सिंह ने बताया कि लड़के के हाथ में एक पिस्तौल मिली और कार अंदर से बंद थी। प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला प्रतीत होता है।

पहले लड़की को गोली मारी फिर खुद को

ऐसा माना जा रहा है कि उस व्यक्ति ने पहले लड़की को गोली मारकर हत्या कर दी और फिर पिस्तौल को अपनी ओर तानकर आत्महत्या कर ली। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और एक फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस ने बताया कि जांच रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

ये भी पढ़ें:नोएडा के मसाज पार्लरों में देह व्यापार का धंधा, 17 लड़कियां मुक्त कराईं
ये भी पढ़ें:ग्रेटर नोएडा में MRI के दौरान 6 साल के मासूम की मौत, ओवरडोज का आरोप

15 वर्षों से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, उस व्यक्ति ने एक नोट छोड़ा था जिसमें लिखा था कि वे दोनों पिछले 15 वर्षों से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे। महिला ने उससे शादी करने का वादा किया था। हालांकि, बाद में उसे पता चला कि वह किसी और से शादी करने वाली है, जिससे दोनों के बीच विवाद हो गया।

लड़का दिल्ली का और लड़की नोएडा की

पुलिस के अनुसार, 31 साल का लड़का दिल्ली के त्रिलोकपुरी का निवासी था, जबकि 26 साल की लड़की नोएडा के सेक्टर 101 की निवासी थी। अधिकारियों ने बताया कि उनके परिवारों को सूचित कर दिया गया है।

ये भी पढ़ें:नोएडा के डूब क्षेत्र की 40 से अधिक कॉलोनियों में हर महीने 35 करोड़ की बिजली चोरी

शुक्रवार से अपने घरों से लापता थे दोनों

खबरों के मुताबिक, यह जोड़ा शुक्रवार से अपने घरों से लापता थे और उनके परिवारों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। प्रारंभिक जांच से संकेत मिलता है कि यह हत्या-आत्महत्या का मामला है, जिसमें लड़के ने पहले लड़की की हत्या की और फिर पिस्तौल से खुद को गोली मार ली।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

और पढ़ें
Ncr News Noida News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।
;;;