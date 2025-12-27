परीक्षा में AI का इस्तेमाल करने पर टीचर्स ने लगाई डांट, नोएडा में 10वीं की छात्रा ने किया सुसाइड

संक्षेप: नोएडा से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां कक्षा 10वीं की छात्रा ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि उसने ये खौफनाक कदम -बोर्ड परीक्षा के दौरान मोबाइल और AI का इस्तेमाल करने पर मिली डांट के बाद उठाया है।

नोएडा से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां कक्षा 10वीं की छात्रा ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि उसने ये खौफनाक कदम -बोर्ड परीक्षा के दौरान मोबाइल और AI का इस्तेमाल करने पर मिली डांट के बाद उठाया है। छात्रा के पिता का आरोप है कि स्कूल के शिक्षकों ने उसे सबके सामने बुरी तरह अपमानित और प्रताड़ित किया, जिससे दुखी होकर उसने अपनी जान दे दी। पिता ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने (BNS धारा 108) के तहत FIR दर्ज करने की मांग की है।

वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल की प्रिंसिपल ने इन आरोपों को गलत बताया है। उनका कहना है कि छात्रा को केवल नियमों के बारे में समझाया गया था और उसे बताया गया था कि बोर्ड परीक्षा में नकल करने पर 5 साल का बैन लग सकता है। छात्रा के पिता ने बताया है कि उनकी बेटी ने 8वें फ्लोर पर स्थित फ्लैट से 23 दिसंबर को छलांग लगाई थी। 22 तारीक को टीचर्स के डांटने के बाद वह काफी परेशान थी।