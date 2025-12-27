Hindustan Hindi News
परीक्षा में AI का इस्तेमाल करने पर टीचर्स ने लगाई डांट, नोएडा में 10वीं की छात्रा ने किया सुसाइड

नोएडा से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां कक्षा 10वीं की छात्रा ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि उसने ये खौफनाक कदम -बोर्ड परीक्षा के दौरान मोबाइल और AI का इस्तेमाल करने पर मिली डांट के बाद उठाया है।

Dec 27, 2025 03:48 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नोएडा
नोएडा से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां कक्षा 10वीं की छात्रा ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि उसने ये खौफनाक कदम -बोर्ड परीक्षा के दौरान मोबाइल और AI का इस्तेमाल करने पर मिली डांट के बाद उठाया है। छात्रा के पिता का आरोप है कि स्कूल के शिक्षकों ने उसे सबके सामने बुरी तरह अपमानित और प्रताड़ित किया, जिससे दुखी होकर उसने अपनी जान दे दी। पिता ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने (BNS धारा 108) के तहत FIR दर्ज करने की मांग की है।

वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल की प्रिंसिपल ने इन आरोपों को गलत बताया है। उनका कहना है कि छात्रा को केवल नियमों के बारे में समझाया गया था और उसे बताया गया था कि बोर्ड परीक्षा में नकल करने पर 5 साल का बैन लग सकता है। छात्रा के पिता ने बताया है कि उनकी बेटी ने 8वें फ्लोर पर स्थित फ्लैट से 23 दिसंबर को छलांग लगाई थी। 22 तारीक को टीचर्स के डांटने के बाद वह काफी परेशान थी।

उन्होंने अपनी शिकायत में कहा, उनके तीन बच्चे हैं और तीनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी सबसे बड़ी बेटी परीक्षा वाले दिन अनजाने में अपना मोबाइल फोन स्कूल ले गई थी। परीक्षा निरीक्षक ने उसे पकड़ लिया और उसे डांट-फटकार कर उसकी क्लास टीचर को सूचित किया। इसके बाद छात्रा को प्रिंसिपल के पास ले जाया गया। प्रिंसिपल ने लड़की के माता-पिता को स्कूल बुलाया और उसके पिता कुछ ही देर बाद वहां पहुंच गए। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी मौजूदगी में भी शिक्षकों और प्रिंसिपल ने छात्रा को लगातार डांटा और अपमानित किया। उन्होंने यह भी दावा किया कि टीचरों ने उन्हें लापरवाह कहा। पिता ने कहा कि उनकी बेटी इस घटना से बहुत डर गई थी और शिक्षकों द्वारा इस्तेमाल किए गए कठोर शब्दों का उसके दिमाग पर असर पड़ा।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
