नोएडा में देर रात आग का गोला बनी कार, चालक ने कूदकर बचाई जान, क्या थी वजह?

संक्षेप: कार में आग लगने की सूचना खुद कार चालक और वहां मौजूद लोगों ने पुलिस और दमकल विभाग को दी थी। मौके पर दमकल की एक गाड़ी को भेजा गया और 20 मिनट में आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि आग की चपेट में आकर कार का एक भी अंश नहीं बचा।

Wed, 15 Oct 2025 10:21 AMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नोएडा
नोएडा में मंगलवार रात एक कार में भयंकर आग लगने की घटना सामने आई है। आग इतनी भयानक थी कि इसकी लपटें दूर तक देखी गईं। गनीमत रही कि कार के अंदर बैठे चालक ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचा ली। लोगों की सूझबूझ के चलते आग पर 20 मिनट में काबू भी पा लिया गया। घटना नोएडा के छपरौली गांव के पास की है। क्रेन की मदद से कार को साइड किया गया। इस दौरान कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई।

कार में आग लगने की सूचना खुद कार चालक और वहां मौजूद लोगों ने पुलिस और दमकल विभाग को दी थी। मौके पर दमकल की एक गाड़ी को भेजा गया और 20 मिनट में आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि आग की चपेट में आकर कार का एक भी अंश नहीं बचा।

सीएफओ ने बताया कि कार ओमेंद्रा प्रधान रिया ट्रैवल कंपनी के नाम रजिस्टर्ड है। इसे विजेंद्र सिंह चला रहे थे। मंगलवार रात को कार में आग लगी। आग की वजह शॉट सर्किट हो सकती है। आग लगते ही आग इंजन की ओर बढ़ी बताया गया कि आग डीजल टैंक तक पहुंच गई थी। जिसके बाद आग और तेजी से फैल गई।

आग लगते ही चालक ने कार को रोका और कूद गया। जिससे उसकी जान बची। आग से कोई जनहानि नहीं हुई, हालांकि कार पूरी तरह से जल गई। इस दौरान यातायात को रोका गया। आग बुझाने के बाद यातायात को सुचारु कर दिया गया। फिलहाल आग को बुझाने में दमकल विभाग को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।