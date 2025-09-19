noida chain snatching culprits caught tied beaten public six mobile phones recovered नोएडा में चेन छीनकर भागते बदमाशों को लोगों ने पकड़ा, हाथ-पैर बांधकर जमकर पीटा, Ncr Hindi News - Hindustan
नोएडा में चेन छीनकर भागते बदमाशों को लोगों ने पकड़ा, हाथ-पैर बांधकर जमकर पीटा

नोएडा के सेक्टर-11 में चेन छीनकर भाग रहे दो बदमाशों को पीड़ित और आसपास के लोगों ने पकड़ लिया, जिनकी जमकर पिटाई की गई और उन्हें रस्सी से बांधकर पुलिस के हवाले कर दिया गया।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नोएडाFri, 19 Sep 2025 09:56 AM
नोएडा में चेन छीनकर भाग रहे दो बदमाशों को पीड़ित और आसपास के लोगों ने पकड़ लिया। उनके हाथ-पैर बांधे गए और उनकी जमकर पिटाई की गई। लोगों ने दोनों के पास से छह मोबाइल फोन बरामद किए। इसके बाद दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस को मामले की लिखित शिकायत दी गई है और पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है।

दरअसल, शुक्रवार सुबह करीब सात बजे पारस सक्सेना और उनकी पत्नी प्रियंका अपने बेटे को स्कूल बस तक छोड़ने आए थे। सेक्टर-11 के एल ब्लॉक के मार्केट के पास, पीछे की ओर, उसी समय एक बाइक पर सवार दो लोग आए और प्रियंका के गले की चेन छीनने का प्रयास करने लगे। पारस ने इसका विरोध किया। छीना-झपटी के दौरान बाइक सवार दोनों बदमाश गिर गए। इसके बाद, हाथ छुड़ाकर दोनों बदमाश भागने लगे।

भागते समय चौकीदार पर पत्थर से हमला

शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने दोनों बदमाशों को पकड़ लिया। इस हाथापाई में पारस को काफी चोटें आईं और प्रियंका के कपड़े भी फट गए। भागते हुए बदमाश पी ब्लॉक की ओर बढ़े, जहां चौकीदार ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया। इस दौरान बदमाशों ने चौकीदार पर पत्थर से हमला किया, जिससे उसके हाथ में चोट लगी।

दोनों को रस्सी से बांधा गया

लोगों ने दोनों बदमाशों की जमकर पिटाई की और उनके हाथ-पैर रस्सी से बांध दिए। डायल-112 पर फोन कर पुलिस को सूचना दी गई। तलाशी लेने पर बदमाशों के पास से छह मोबाइल फोन बरामद किए गए। लोगों का कहना है कि ये फोन किसी से छीने गए हैं। इस मामले में पुलिस को लिखित शिकायत दी गई है।