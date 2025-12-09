नोएडा में कार के लिए 0001 नंबर 27.50 लाख रुपये में बिका, जानें कौन है खरीदार

संक्षेप: उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले की एक कंपनी ने 27.50 लाख रुपये में 0001 वाहन नंबर खरीदा है। कंपनी ने यह रकम जमा भी करा दी है। परिवहन विभाग के अनुसार पहली बार किसी आकर्षक नंबर के लिए इतनी अधिक राशि वाहन मालिक की ओर से जमा कराई गई है।

परिवहन विभाग के मुताबिक, निजी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन यूपी16 एफएच के आकर्षक रजिस्ट्रेशन नंबरों की ऑनलाइन नीलामी में एक नंबर प्राप्त किया गया है। यह नंबर मर्सिडीज कार के लिए खरीदा गया है।

विभाग के अनुसार दवा कंपनी एम/एस अविओरियन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नंबर खरीदा गया है। कंपनी ने 33333 बतौर धरोहर राशि जमा कराकर ऑनलाइन नीलामी की प्रक्रिया में हिस्सा लिया था। कंपनी ने अब तक की सर्वाधिक बोली 27.50 लाख रुपये लगाई।

सर्वाधिक बोली होने के कारण कंपनी को नंबर आवंटित करते हुए 2716667 रुपये जमा कराने थे। बोली लगाने वाले ने बकाया राशि जमा कराते हुए एक नंबर प्राप्त कर लिया है। विभाग के अनुसार नंबर का बेस प्राइस एक लाख रुपये है, जिसके ऊपर नंबर की बोली शुरू होती है।

गौतमबुद्ध नगर के एआरटीओ प्रशासन नंद कुमार ने कहा कि आकर्षक नंबर लोगों में काफी पसंद किए जाते हैं। लोग इन नंबरों के लिए ऊंची बोली लगाते हैं। हर सीरीज में लोगों में आकर्षक नंबरों का क्रेज देखने को मिलता है। इस बार न सिर्फ बोली अधिक लगी है बल्कि यह राशि कंपनी ने जमा भी कराई है।

नोएडा में अन्य रिकॉर्ड बोली ● इससे पहले सितंबर 2025 में यूपी16एफडी के 0008 नंबर सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा। इस नंबर की एक निजी कंपनी ने 11 लाख रुपये की बोली लगाई थी।

● अक्टूबर 2024 में यूपी 16ईपी में 0001 नंबर की बोली 32 लाख रुपये तक पहुंच गई थी, जो कि चार पहिया वाहनों में सबसे ऊंची बोली थी। हालांकि, बोली लगाने वाले व्यक्ति ने नंबर खरीदा नहीं था।

● इससे पहले की सीरीज में पिछले महीने भी 0001 नंबर की बोली ने रिकॉर्ड बनाया था। यह नंबर 9 लाख 76 हजार रुपये में बिका था। वहीं, 0007 नंबर के लिए 9.35 लाख रुपये 0004 नंबर के लिए 9.05 लाख रुपये की बोली लगी थी।

दोपहिया के नंबर के लिए 50 लाख रुपये की बोली लगाई थी : कुछ वर्ष पहले एक व्यक्ति ने दोपहिया वाहन के छह नंबर के लिए 50 लाख रुपये की बोली लगाई थी। उसने धरोहर राशि के बाद बकाया जमा करके नंबर नहीं लिया था।

वाहन नंबर बुक कराने का मौका निजी वाहनों की नई सीरीज यूपी16एफजे के आकर्षक और अति आकर्षक नंबर वाहन मालिक पहले आओ, पहले पाओ की तर्ज पर बुक कर सकते हैं। परिवहन विभाग की वेबसाइट www.parivahan. gov.in पर वाहन मालिक नंबर बुक कर सकते हैं।