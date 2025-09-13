नोएडा में अतिक्रमण हटाने के दौरान झड़प; कोतवाली का घेराव, सिपाही सस्पेंड

नोएडा के सेक्टर-115 सोरखा गांव में अवैध निर्माण तोड़ने गई नोएडा प्राधिकरण की टीम को लोगों के जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों के बवाल को देख पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। फिर गुस्साए किसानों ने कोतवाली सेक्टर-113 का घेराव किया।

नोएडा के सेक्टर-115 सोरखा गांव में शुक्रवार को अवैध निर्माण तोड़ने गई नोएडा प्राधिकरण की टीम को लोगों के जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान प्राधिकरण की टीम और किसानों के बीच झड़प हो गई। बवाल के बीच आरोप है कि कुछ लोगों ने प्राधिकरण के जेई के साथ मारपीट की। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को तितिर बितिर करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। इससे गुस्साए किसानों ने कोतवाली सेक्टर-113 का घेराव किया।

किसानों पर बल प्रयोग करने के आरोप में प्राधिकरण में तैनात एक सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया जबकि दूसरे को निलंबित करने के लिए गाजियाबाद रिपोर्ट भेज दी गई है। किसानों की शिकायत पर पुलिस ने नोएडा प्राधिकरण में कार्यरत जेई और पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया है।

सोरखा गांव के खसरा नंबर 819, 836 गांव निवासी चेतन, सुभाष, सुंदर, मांगे, योगेंद्र आदि की जमीन है। इन खसरों की जमीन अलग-अलग बेची गई है, जिस पर निर्माण हो रखा है। यहां पर नोएडा प्राधिकरण के वर्क सर्किल-6 की टीम ने शुक्रवार को पुलिस बल के साथ पहुंचकर दो निर्माण तोड़ दिए।

इसी दौरान किसानों ने पहुंच कर विरोध किया। सूचना पर भारतीय किसान परिषद के अध्यक्ष सुखबीर खलीफा अपनी टीम के साथ पहुंचे। किसान संगठन ने कोतवाली पर धरना देकर किसान पर डंडा चलाने का विरोध जताया। इसके बाद किसानों के प्रतिनिधिमंडल से पुलिस अधिकारियों ने वार्ता कर स्पष्ट किया कि डंडा चलाने वाले पुलिसकर्मी कोतवाली के नहीं बल्कि प्राधिकरण में तैनात पुलिसकर्मी हैं।

बताया जाता है कि अतिक्रमण हटाने के दौरान जेई के साथ मारपीट के बाद प्राधिकरण की पुलिस ने एक किसान पर डंडे चलाए। इसका सोशल मीडिया पर भी वीडियो काफी वायरल हुआ। इस हंगामे की जानकारी मिलने पर भारतीय किसान परिषद ने सेक्टर-113 कोतवाली पहुंच कर विरोध प्रदर्शन किया।

पुलिस और प्राधिकरण अधिकारियों ने किसान नेताओं के साथ बैठक कर बातचीत की। इसके बाद शाम के समय एक पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया किसानों की शिकायत पर प्राधिकरण के जेई और पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं, प्राधिकरण की तरफ से दी गई शिकायत पर अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है।

एसीपी तृतीय टिंवकल जैन ने बताया कि प्राधिकरण में तैनात दो पुलिसकर्मी रईस और जितेंद्र की रिपोर्ट प्रकरण में कार्रवाई के लिए शासन को भेजी गई है। रईस नोएडा में तैनाती से ही प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर गया था, जिसे निलंबित कर दिया गया है। वहीं दूसरे पुलिसकर्मी जितेंद्र के खिलाफ रिपोर्ट गाजियाबाद भेज दी गई है।