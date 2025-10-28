नोएडा में बकाया जमा न करने पर 5 अधूरे प्रोजेक्ट का काम अटका, 6 हजार रजिस्ट्री फंसी

संक्षेप: नोएडा प्राधिकरण की मंजूरी के बावजूद, को-डेवलपर्स पांच अधूरी ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं के कुल बकाए का 25 प्रतिशत जमा करने की शर्त से पीछे हट गए, जिससे 6 हजार से अधिक फ्लैटों की रजिस्ट्री और 1553 करोड़ रुपये का बकाया फंस गया है।

को-डेवलपर के रूप में कुछ बिल्डर पांच अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आगे आए थे। प्राधिकरण ने इसके लिए मंजूरी भी दे दी थी। शर्तों के तहत प्राधिकरण ने शुरुआत में कुल बकाये में से 25 प्रतिशत राशि जमा करने को कहा तो वे पीछे हट गए। ऐसे में संबंधित योजनाओं का काम शुरू होने से पहले ही फंस गया।

नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि ये पांचों ग्रुप हाउसिंग परियोजनाएं हैं। करीब साढ़े चार महीने पहले 12 जून को नोएडा प्राधिकरण की हुई बोर्ड बैठक में पांच परियोजनाओं में को-डेवलपर लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। इन अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने का प्रस्ताव बिल्डरों की तरफ से ही आया था। इसी क्रम में प्राधिकरण प्रस्ताव को बोर्ड बैठक में लेकर गया था। बोर्ड बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी देते समय प्राधिकरण ने शर्त रखी थी कि संबंधित बिल्डर को परियोजनाओं पर कुल बकाये की 25 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी, तभी इसको लेकर आगे की प्रक्रिया की जाएगी।

आईवीआर प्राइम डेवलपर्स और सुपरटेक बिल्डर के प्रस्ताव आगे बढ़ाकर बोर्ड बैठक में रखे गए थे। सुपरटेक ने बकाये के रूप में पांच प्रतिशत राशि जमा करने की सहमति दी थी, लेकिन प्राधिकरण बोर्ड ने 25 प्रतिशत पर सहमति दी थी। संबंधित पांचों ग्रुप हाउसिंग परियोजनाएं वर्ष 2010 में लॉन्च हुई थीं। सेक्टर-118 में आईवीआर प्राइम डेवलपर्स के भूखंड पर सुपरटेक रोमानो और अजनारा एम्ब्रोशिया परियोजना है। इसके अलावा सेक्टर-74 में सुपरटेक केपटाउन, नार्थ आई और सेक्टर-137 इकोसिटी की परियोजना में सुपरटेक बिल्डर की तरफ से को-डेवलपर का प्रस्ताव दिया गया था।

प्राधिकरण अधिकारियों ने बताया कि प्रस्ताव के बाबत लिए गए निर्णय की जानकारी बिल्डरों को दे दी गई थी। बिल्डर अगर इस शर्त पर तैयार होते तो बकाये का 25 प्रतिशत जमा करवाकर प्राधिकरण, बिल्डर और बतौर को-डेवलपर आने वाले बिल्डर का एस्क्रो अकाउंट खुलवाया जाता। इसके बाद बाकी बचने वाली 75 प्रतिशत राशि एस्क्रो अकाउंट के जरिए प्राधिकरण को मिलती।

खास बात यह है कि को-डेवलपर के रूप में प्रस्ताव को मंजूरी दिए हुए करीब साढ़े चार महीने का समय हो गया है, लेकिन अब तक किसी भी बिल्डर ने कुछ भी राशि जमा नहीं की है। ऐसे में अब नोएडा विकास प्राधिकरण के अधिकारी अगली बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को रखकर निरस्त करने की कार्रवाई करेंगे। इससे परियोजनाओं में और देरी होगी।