नोएडा में चुंबक की मदद से 50 से अधिक ब्रेजा कारें चुराने वाला गैंग पकड़ा, कई थानों में 40 FIR दर्ज

नोएडा फेज-2 थाने की पुलिस ने चुंबक समेत अन्य उपकरणों की मदद से ब्रेजा कार की चोरी करने वाले अंतरराज्यीय गैंग का पर्दाफाश कर सरगना और उसके दो साथियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अब तक 50 से अधिक कारें चोरी कर चुके हैं। उनके खिलाफ अलग-अलग थानों में करीब 40 मुकदमे दर्ज हैं।

एडिशनल डीसीपी शैव्या गोयल ने सोमवार को बताया कि फेज-2 थाना प्रभारी की अगुवाई में पुलिस टीम सेक्टर-82 स्थित एचपी पेट्रोल पंप के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान उधर से स्कूटी सवार तीन व्यक्ति गुजरे। संदिग्ध लगने पर पुलिस टीम ने तीनों को रुकने का इशारा किया तो वे तेजी से भागने लगे। पुलिस टीम ने पीछा कर तीनों को दबोच लिया और पूछताछ करनी शुरू की। आधे घंटे तक आरोपी टालमटोल करते रहे, लेकिन जब टीम ने सख्ती दिखाई तो पता चला कि सभी अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह के सदस्य हैं। आरोपियों की पहचान दिल्ली के गीता कॉलोनी निवासी हेमंत कुमार उर्फ मोनू उर्फ आकाश, विकासपुरी निवासी बलजीत उर्फ बॉबी और सूरजपुर के लखनावली निवासी अमित के रूप में हुई।

हेमंत है गैंग का सरगना एडिशनल डीसीपी ने बताया कि आरोपी हेमंत अशिक्षित है, जबकि अमित ने आठवीं और बलजीत ने पांचवीं तक की पढ़ाई की हुई है। हेमंत गैंग का सरगना है। हेमंत और अमित के पास से 10-10 हजार और बलजीत के पास से 30 हजार रुपये बरामद हुए। हेमंत के खिलाफ 25, अमित के खिलाफ 10 और बलजीत के खिलाफ चार केस विभिन्न थानों में दर्ज हैं। तीनों ही कई बार जेल जा चुके हैं। पूछताछ में आरोपियों ने अपने दो अन्य साथियों के नाम भी पुलिस को बताए हैं।

हेमंत और अमित साढ़ू हैं। हेमंत की शादी 2016 में और अमित की 2017 में हुई थी। दोनों के तीन-तीन बच्चे हैं। हेमंत के एक बेटा और दो बेटी, जबकि अमित के दो बेटी और एक बेटा है। सबसे छोटी बेटी दो महीने की है। आरोपियों के पास से बिना नंबर प्लेट लगी हुई एक स्कूटी, तीन मोबाइल,चाकू और 50 हजार रुपये की नकदी समेत अन्य सामान बरामद हुआ है।

ऐसे करते थे वारदात : हेमंत ने बताया कि वह लोहे की टी से गाड़ी की खिड़की का लॉक खोलता। अमित चुंबक को गाड़ी के स्टेरिंग के नीचे लगाकर स्टेरिंग लॉक खोलता। एक बार लॉक खुलने पर डुप्लीकेट चाबी से कार स्टार्ट कर ली जाती। मौका देखकर वे कार समेत आरोपी फरार हो जाते। वारदात के पहले बिना नंबर प्लेट की स्कूटी से रेकी की जाती। चुराई गई कार को दोनों आरोपी अपने साथी बलजीत उर्फ बॉबी को पचास हजार रुपये में बेच देते। बॉबी दो घंटे के अंदर कार के पुर्जों को खोलकर बाजारों में खपा देता था। पुर्जों को बेचने से तीनों को डेढ़ से ढाई लाख रुपये तक मिल जाते, जिन्हें तीनों बांट लेते।

बरेली और मेरठ में भी कई वारदात की पुलिस का दावा है कि आरोपियों ने अब तक 50 से अधिक ब्रेजा कार बरेली, बुलंदशहर, दिल्ली, मेरठ और नोएडा समेत अन्य स्थानों से चोरी की हैं। गिरोह के सदस्य नोएडा से छह ब्रेजा चोरी कर चुके हैं। चोरी के वाहनों को तुरंत कटवा दिया जाता। ऐसे में आरोपी पकड़ तो जाते, लेकिन वाहनों की बरामदगी नहीं हो पाती। पूर्व में भी आरोपी कई बार पुलिस के हत्थे चढ़े, लेकिन चोरी के वाहन उनके पास से नहीं मिले।

गिरोह का सरगना पिछले सात वर्षों से सक्रिय था हेमंत और अमित करीब सात साल से वाहनों की चोरी कर रहे हैं। पहले दोनों कोई भी वाहन चोरी कर लेते थे, लेकिन बीते दो साल से वे सिर्फ ब्रेजा चोरी कर रहे थे। हेमंत 39 साल का, अमित 50 साल, जबकि बलजीत 55 साल का है। फेज-2 थाना क्षेत्र से आरोपियों ने बीते दिनों ब्रेजा कार चोरी की थी। उसी दिन आरोपियों ने दिल्ली में वाहन चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन मालिक के जाग जाने के कारण वे उपकरण छोड़कर भाग गए थे।