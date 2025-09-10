नोएडावालों के लिए गुड न्यूज! बॉटनिकल गार्डन बस स्टैंड बनेगा एडवांस, 18 करोड़ का प्रोजेक्ट

नोएडा प्राधिकरण बॉटनिकल गार्डन बस स्टैंड को आधुनिक बनाने की तैयारी कर रहा है, जिसके डिजाइन को जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है और इसमें 26 बसों की पार्किंग, चार्जिंग स्टेशन और अन्य सुविधाएं शामिल होंगी।

नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर-38ए बॉटनिकल गार्डन बस स्टैंड को मॉडर्न यानी आधुनिक बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। यह करीब ढाई एकड़ में बनाया जाएगा। सीईओ के समक्ष इसका डिजाइन तैयार कर प्रस्तुतिकरण दिया गया। अब जल्द ही डिजाइन को मंजूरी मिलने की उम्मीद है।

इस पूरी परियोजना पर करीब 18 करोड़ रुपये का खर्च आना अनुमान है। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि ये नोएडा का सबसे मॉडर्न बस स्टैंड होगा, जिसमें 26 बसों की पार्किंग के लिए 4900 वर्गमीटर जगह होगी। इसमें बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन होंगे। पैदल चलने के लिए 7000 वर्गमीटर में पैदल पार पथ होगा और करीब 300 मीटर लंबी रोड इंफ्रा होगी।

अधिकारियों ने बताया कि बस स्टैंड बिजली के अलावा सोलर पैनल पर भी संचालित होगा ताकि बिजली की खपत को कम किया जा सके। इसके अलाव डेकोरेटिव लाइट्स, साइनेज और स्क्रीन डिस्प्ले भी लगाए जाएंगे। इन सभी को मिलाकर एक डिजाइन तैयार किया गया। डिजाइन को मंजूरी मिलते ही इसके निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दिया जाएगा।