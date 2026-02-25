नोएडा के बॉटनिकल गार्डन बस स्टैंड की बदलेगी सूरत; कायाकल्प को मंजूरी
नोएडा प्राधिकरण बॉटनिकल गार्डन बस स्टैंड को 20 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक बनाएगा। इस स्टैंड पर 26 बसों की पार्किंग, चार्जिंग पॉइंट, फूड कोर्ट और यात्री प्रतीक्षालय जैसी सुविधाएं मिलेंगी।
नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर-38ए स्थित बॉटनिकल गार्डन बस स्टैंड को आधुनिक बनाने की मंजूरी दी है। इसका कायाकल्प लगभग 20 करोड़ रुपये से किया जाएगा। परियोजना में 26 बसों के लिए शेड वाली पार्किंग, इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग पॉइंट, फूड कोर्ट, टिकट काउंटर और यात्रियों के बैठने के लिए आधुनिक प्रतीक्षालय बनाए जाने की योजना है। इसके अलावा ऑटो के लिए अलग ड्रॉप एरिया और पुलिस चौकी की सुविधा भी होगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे सेक्टर-37 और महामाया फ्लाईओवर के पास लगने वाले जाम से राहत मिलेगी।
आधुनिक ढंग से किया जाएगा डेवलप
प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि सेक्टर-38ए में बने बॉटनिकल गार्डन बस स्टैंड को आधुनिक ढंग से विकसित किया जाएगा। इस परियोजना को प्राधिकरण के सीईओ ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। अब आईआईटी दिल्ली को फाइल भेजी जाएगी।
स्टैंड के नाम पर जगह खाली
अभी बॉटनिकल गार्डन स्टैंड के नाम पर खाली जगह है। यहां बेढंग से बसें खड़ी रहती हैं। इस स्टैंड को करीब आठ साल पहले नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से चलवाई गई 50 एसी बसों के समय बनवाया गया था। कोविड आने पर मार्च 2020 में बसों का संचालन बंद कर दिया गया। अब यह स्टैंड अव्यस्थित हो रखा है।
परियोजना को मंजूरी
करीब आठ महीने पहले निरीक्षण के लिए गए प्राधिकरण के तत्कालीन सीईओ डॉ. लोकेश एम ने इसको बेहतर बनाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद प्राधिकरण के अधिकारियों ने परियोजना का डिजाइन और बजट तैयार कराया। अब इस परियोजना को प्राधिकरण के सीईओ ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है।
आईआईटी दिल्ली भेजी जाएगी फाइल
प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि जल्द फाइल को आईआईटी दिल्ली को भेज दिया जाएगा। वहां से फाइल चेक होने के बाद अगले महीने टेंडर जारी कर दिया जाएगा।
क्या सुविधाएं?
प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि जिस जगह सुविधाएं दी जानी हैं, वह 2.85 एकड़ में है। यहां पर 26 बसों के लिए पार्किंग बनाई जाएगी। इनके ऊपर डिजाइन शेड बनाए जाएंगे। इनके अलावा आठ बसों के लिए चार्जिंग प्वाइंट, आठ क्योस्क, 14 ऑटो के लिए ड्रॉप एरिया, यात्री प्रतीक्षालय, टिकट काउंटर, फूड कोर्ट, पुलिस चौकी और शौचालय बनाए जाएंगे। इस पर करीब 20 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
जाम से बचाने की तैयारी
महामाया फ्लाईओवर की तरफ से आने पर ऑटो का जमावड़ा मास्टर प्लान रोड-3 पर और सेक्टर-38 अंडरपास के कोने पर दिखता है। इसके साथ ही सेक्टर-37 अंडरपास कोने पर भी ऑटो और ई-रिक्शा की भीड़ रहती है। इस समस्या के समाधान के लिए इस बस स्टैंड को आधुनिक बनाने की योजना तैयार की गई है।
Krishna Bihari Singh
