नोएडा में आज रहेगा बड़ा ट्रैफिक डायवर्जन, इन रास्तों से बचकर चलें

जन्माष्टमी पर शनिवार को सेक्टर-33 इस्कॉन मंदिर और सेक्टर-19 सनातन धर्म मंदिर में मुख्य कार्यक्रम होंगे। ऐसे में यातायात का डायवर्जन किया जाएगा। इस्कॉन मंदिर और एनटीपीसी लूप से उतरना और चढ़ना प्रतिबंधित रहेगा। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार एनटीपीसी अंडरपास चौराहे से गिझौड़ चौराहे की ओर एवं गिझौड़ चौक से एनटीपीसी की तरफ सभी तरह के वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। गिझौड़ चौराहे से अट्टा अंडरपास की ओर जाने वाले वाहन गिझौड़ चौराहे से बाएं मुड़कर होशियारपुर तिराहे से दाहिने मुड़कर सिटी सेंटर-गिझौड़ चौक और समरविला तिराहा होकर गंतव्य को जा सकेंगे। इस्कॉन मंदिर आने वाले लोग अपने वाहन को एडोब बिल्डिंग के बराबर में बनी पार्किंग में पार्क कर पैदल मंदिर में प्रवेश करेंगे। सेक्टर 12-22 की ओर से आने वाले वाहन एनटीपीसी अंडरपास के ऊपर से यूटर्न कर एडोब मैदान में अपने वाहन पार्क कर पैदल इस्कॉन मंदिर जा सकेंगे। वहीं, वीवीआईपी पार्किंग में जाने वाले वाहन सेक्टर 33-34 तिराहा से प्रवेश कर शिल्प हॉट पार्किंग में वाहन खड़ा कर पैदल जा सकेंगे।