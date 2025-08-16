noida big traffic diversion due to janmashtami avoid these roads नोएडा में आज रहेगा बड़ा ट्रैफिक डायवर्जन, इन रास्तों से बचकर चलें, Ncr Hindi News - Hindustan
नोएडा में आज रहेगा बड़ा ट्रैफिक डायवर्जन, इन रास्तों से बचकर चलें

जन्माष्टमी के मौके पर नोएडा को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, कुछ रास्तों को बंद किया गया है और कुछ को डायवर्ट भी किया गया है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, नोएडाSat, 16 Aug 2025 07:18 AM
जन्माष्टमी पर शनिवार को सेक्टर-33 इस्कॉन मंदिर और सेक्टर-19 सनातन धर्म मंदिर में मुख्य कार्यक्रम होंगे। ऐसे में यातायात का डायवर्जन किया जाएगा। इस्कॉन मंदिर और एनटीपीसी लूप से उतरना और चढ़ना प्रतिबंधित रहेगा। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार एनटीपीसी अंडरपास चौराहे से गिझौड़ चौराहे की ओर एवं गिझौड़ चौक से एनटीपीसी की तरफ सभी तरह के वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। गिझौड़ चौराहे से अट्टा अंडरपास की ओर जाने वाले वाहन गिझौड़ चौराहे से बाएं मुड़कर होशियारपुर तिराहे से दाहिने मुड़कर सिटी सेंटर-गिझौड़ चौक और समरविला तिराहा होकर गंतव्य को जा सकेंगे। इस्कॉन मंदिर आने वाले लोग अपने वाहन को एडोब बिल्डिंग के बराबर में बनी पार्किंग में पार्क कर पैदल मंदिर में प्रवेश करेंगे। सेक्टर 12-22 की ओर से आने वाले वाहन एनटीपीसी अंडरपास के ऊपर से यूटर्न कर एडोब मैदान में अपने वाहन पार्क कर पैदल इस्कॉन मंदिर जा सकेंगे। वहीं, वीवीआईपी पार्किंग में जाने वाले वाहन सेक्टर 33-34 तिराहा से प्रवेश कर शिल्प हॉट पार्किंग में वाहन खड़ा कर पैदल जा सकेंगे।

जिन वाहनों को सेक्टर 31-25 चौराहा से गिझौड़ चौराहा होते हुए सेक्टर-60, सेक्टर-62, इंदिरापुरम गाजियाबाद की ओर जाना है, वे सेक्टर 31-25 चौराहा से स्पाईस मॉल चौराहा, एडॉब चौक, सेक्टर-22, सेक्टर-23 और सेक्टर-54 तिराहा से गिझौड़ चौराहा होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे। एलिवेटेड रोड के ऊपर यातायात चलता रहेगा। वहीं, सेक्टर-19 सनातन धर्म मंदिर के आसपास की यातायात व्यवस्था में सेक्टर 19-27 डीएम चौक से राय रेजीडेंसी के मध्य और डीएम चौक से टेलीफोन एक्सचेंज की ओर वाहनों का आवागमन स्थिति के अनुसार प्रतिबंधित किया जाएगा।

वैकल्पिक पार्किंग स्थल स्टेडियम सेक्टर-21 इस्कॉन मंदिर जन्माष्टमी कार्यक्रम के दौरान लोग वैकल्पिक पार्किंग का प्रयोग कर सकेंगे। एडोब पार्किंग में बरसात का पानी भर जाने या क्षमता पूरी हो जाने पर वाहनों को सेक्टर-21 स्टेडियम की पार्किंग में पार्क कर पैदल इस्कॉन मंदिर कार्यक्रम स्थल में जा सकेंगे। आपात स्थिति में यातायात हेल्पलाइन नम्बर 9971009001 पर संपर्क कर सकते हैं।