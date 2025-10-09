noida bhangel elevated road jungle trail park inauguration diwali cm नोएडावालो के लिए अच्छी खबर! दिवाली से पहले खुल जाएगा भंगेल एलिवेटेड रोड, Ncr Hindi News - Hindustan
noida bhangel elevated road jungle trail park inauguration diwali cm

नोएडावालो के लिए अच्छी खबर! दिवाली से पहले खुल जाएगा भंगेल एलिवेटेड रोड

नोएडा भंगेल एलिवेटेड रोड और सेक्टर-95 में 15 करोड़ रुपये की लागत से तैयार नोएडा जंगल ट्रेल पार्क का दीवाली से पहले, संभवतः 15 अक्तूबर के आसपास, मुख्यमंत्री के हाथों शुभारंभ करने की तैयारी है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नोएडाThu, 9 Oct 2025 05:33 AM
नोएडा के डीएससी मार्ग पर बन रहे भंगेल एलिवेटेड रोड और सेक्टर-95 में बन रहे नोएडा जंगल ट्रेल पार्क का दीवाली से पहले शुभारंभ करने की तैयारी तेज हो गई है। जेवर एयरपोर्ट के काम का जायजा लेने मुख्यमंत्री आएंगे। एयरपोर्ट जाने से पहले वह इन दोनों परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे।

नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉ. लोकेश एम ने उम्मीद जताई कि दीवाली से पहले 15 अक्तूबर के आसपास मुख्यमंत्री जिले में आ सकते हैं। उसी दिन इन परियोजनाओं का शुभारंभ हो जाएगा। भंगेल एलिवटेड रोड सेक्टर-41 आगाहपुर से फेज टू के गंदे नाले के पास तक बनाया जा रहा है। यह करीब साढ़े चार किलोमीटर लंबा है। इसके प्रत्येक कर्व पर कवरिंग शीट भी लगाई जाएगी। सड़क हादसे न हो, इसके लिए यह कदम उठाया जाएगा।

सेक्टर-44 में महामाया फ्लाईओवर और ओखला पक्षी विहार के बीच बन रहे जंगल ट्रेल पार्क को 15 करोड़ रुपये में बनाया गया है। यहां एडवेंचर भी किया जा सकेगा। इसके लिए जंगल में की जाने वाली एक्टविटी को भी शामिल किया गया है। अधिकारियों ने बताया जैसे रॉक क्लाइंबिंग, जिप लाइन, जिप साइकलिंग और अधिक एडवेंचर गेम्स को जंगल ट्रैल में शामिल किया गया है।