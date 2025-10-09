नोएडावालो के लिए अच्छी खबर! दिवाली से पहले खुल जाएगा भंगेल एलिवेटेड रोड

नोएडा भंगेल एलिवेटेड रोड और सेक्टर-95 में 15 करोड़ रुपये की लागत से तैयार नोएडा जंगल ट्रेल पार्क का दीवाली से पहले, संभवतः 15 अक्तूबर के आसपास, मुख्यमंत्री के हाथों शुभारंभ करने की तैयारी है।

नोएडा के डीएससी मार्ग पर बन रहे भंगेल एलिवेटेड रोड और सेक्टर-95 में बन रहे नोएडा जंगल ट्रेल पार्क का दीवाली से पहले शुभारंभ करने की तैयारी तेज हो गई है। जेवर एयरपोर्ट के काम का जायजा लेने मुख्यमंत्री आएंगे। एयरपोर्ट जाने से पहले वह इन दोनों परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे।

नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉ. लोकेश एम ने उम्मीद जताई कि दीवाली से पहले 15 अक्तूबर के आसपास मुख्यमंत्री जिले में आ सकते हैं। उसी दिन इन परियोजनाओं का शुभारंभ हो जाएगा। भंगेल एलिवटेड रोड सेक्टर-41 आगाहपुर से फेज टू के गंदे नाले के पास तक बनाया जा रहा है। यह करीब साढ़े चार किलोमीटर लंबा है। इसके प्रत्येक कर्व पर कवरिंग शीट भी लगाई जाएगी। सड़क हादसे न हो, इसके लिए यह कदम उठाया जाएगा।