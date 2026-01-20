नोएडा: भंगेल एलिवेडेट रोड पर जैगुआर कार डिवाइडर से टकराई; एक छात्रा की मौत, 3 छात्र घायल
नोएडा में भंगेल एलिवेटेड रोड पर मंगलवार तड़के एक तेज रफ्तार लग्जरी जैगुआर कार डिवाइडर से टकरा गई। इस घटना में कार में सवार एक छात्रा की मौत हो गई, जबकि तीन छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
नोएडा में भंगेल एलिवेटेड रोड पर मंगलवार तड़के एक तेज रफ्तार लग्जरी जैगुआर कार डिवाइडर से टकरा गई। इस घटना में कार में सवार एक छात्रा की मौत हो गई, जबकि तीन छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची नोएडा थाना सेक्टर 49 पुलिस द्वारा घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनमें से एक की हालत नाजुक बनी हुई है।
हिमाचल नंबर की है कार
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पुलिस अधिकारियों ने बताया कि थाना सेक्टर 49 पुलिस को मंगलवार सुबह 3 बजे के करीब सूचना मिली कि नोएडा भंगेल एलिवेटेड रोड पर भंगेल से नोएडा की तरफ आते समय हिमाचल नंबर HP 11 C 6003 की एक जैगुआर कार डिवाइडर से टकरा गई है। उसमें कुछ लोग फंसे हुए हैं। घटना की सूचना पाकर थाने से पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंचा। कार में फंसे हुए चार छात्र-छात्राओं फलक अहमद (18 वर्ष), अंश (19 वर्ष), आयुष भाटी (17 वर्ष), नील पंवार (18 वर्ष) को कार से निकाला गया। उन्हें इलाज के लिए नोएडा के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने छात्रा फलक अहमद को मृत घोषित कर दिया।
अलग-अलग स्कूलों में पढ़ते हैं सभी छात्र-छात्रा
पुलिस को जांच के दौरान पता चला है कि सभी नोएडा के अलग-अलग स्कूलों से पढ़ाई कर रहे थे। घटना की सूचना उनके परिजनों को दे दी गई है। उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी।
कहां से आ रहे थे, अब तक पता नहीं
हालांकि, पुलिस को अभी तक यह पता नहीं चल सका है कि सारे छात्र-छात्रा इतनी रात को कहां से आ रहे थे। बताया जा रहा है कि कार घायल छात्र अंश की है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है। वहीं घटनास्थल पर भारी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए थे। कार में फंसे छात्र-छात्राओं को बचाने के बजाए वे लोग मौके पर वीडियो बना रहे थे।