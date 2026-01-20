Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsNoida Bhangel elevated road jaguar car accident one girl killed three students injured
नोएडा: भंगेल एलिवेडेट रोड पर जैगुआर कार डिवाइडर से टकराई; एक छात्रा की मौत, 3 छात्र घायल

नोएडा: भंगेल एलिवेडेट रोड पर जैगुआर कार डिवाइडर से टकराई; एक छात्रा की मौत, 3 छात्र घायल

संक्षेप:

नोएडा में भंगेल एलिवेटेड रोड पर मंगलवार तड़के एक तेज रफ्तार लग्जरी जैगुआर कार डिवाइडर से टकरा गई। इस घटना में कार में सवार एक छात्रा की मौत हो गई, जबकि तीन छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।  

Jan 20, 2026 10:20 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नोएडा, राजेश शर्मा
share Share
Follow Us on

नोएडा में भंगेल एलिवेटेड रोड पर मंगलवार तड़के एक तेज रफ्तार लग्जरी जैगुआर कार डिवाइडर से टकरा गई। इस घटना में कार में सवार एक छात्रा की मौत हो गई, जबकि तीन छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची नोएडा थाना सेक्टर 49 पुलिस द्वारा घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनमें से एक की हालत नाजुक बनी हुई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

हिमाचल नंबर की है कार

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पुलिस अधिकारियों ने बताया कि थाना सेक्टर 49 पुलिस को मंगलवार सुबह 3 बजे के करीब सूचना मिली कि नोएडा भंगेल एलिवेटेड रोड पर भंगेल से नोएडा की तरफ आते समय हिमाचल नंबर HP 11 C 6003 की एक जैगुआर कार डिवाइडर से टकरा गई है। उसमें कुछ लोग फंसे हुए हैं। घटना की सूचना पाकर थाने से पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंचा। कार में फंसे हुए चार छात्र-छात्राओं फलक अहमद (18 वर्ष), अंश (19 वर्ष), आयुष भाटी (17 वर्ष), नील पंवार (18 वर्ष) को कार से निकाला गया। उन्हें इलाज के लिए नोएडा के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने छात्रा फलक अहमद को मृत घोषित कर दिया।

ये भी पढ़ें:‘मेरा बेटा मदद मांग चिल्ला रहा था, लोग वीडियो…’; इंजीनियर के पिता का छलका दर्द

अलग-अलग स्कूलों में पढ़ते हैं सभी छात्र-छात्रा

पुलिस को जांच के दौरान पता चला है कि सभी नोएडा के अलग-अलग स्कूलों से पढ़ाई कर रहे थे। घटना की सूचना उनके परिजनों को दे दी गई है। उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी।

कहां से आ रहे थे, अब तक पता नहीं

हालांकि, पुलिस को अभी तक यह पता नहीं चल सका है कि सारे छात्र-छात्रा इतनी रात को कहां से आ रहे थे। बताया जा रहा है कि कार घायल छात्र अंश की है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है। वहीं घटनास्थल पर भारी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए थे। कार में फंसे छात्र-छात्राओं को बचाने के बजाए वे लोग मौके पर वीडियो बना रहे थे।

ये भी पढ़ें:पसलियां और दांत टूटे, नाखून उखड़े; CRPF जवान व पत्नी ने मासूम बच्ची को दीं यातना
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Noida News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।