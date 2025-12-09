दादा-दादी से मिली संपत्ति पर नहीं लगेगी ट्रांसफर फीस, नोएडा अथॉरिटी करेगी यूनिफाइड पॉलिसी में बदलाव

Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsnoida authority will amend unified policy no transfer fee on property inherited from grandparents
संक्षेप:

Dec 09, 2025 07:25 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नोएडा
आने वाले समय में नोएडा में औद्योगिक, संस्थागत, व्यावसायिक आदि तरह की संपत्ति दादा-दादी या नाना-नानी से लेने पर प्राधिकरण को ट्रांसफर फीस नहीं देनी होगी। इसके लिए तैयार की गई यूनिफाइड पॉलिसी में संशोधन किया जा रहा है। जल्द ही इसको अंतिम रूप से देकर इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा।

यूनिफाइड पॉलिसी में ब्लड रिलेशन को विस्तार देते हुए नोएडा प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया है। अभी तक यह छूट माता-पिता, भाई-बहन, पत्नी आदि लोगों के जरिये संपत्ति लेने पर मिलती थी। किसी भी संपत्ति के बिकने पर उससे संबंधित ट्रांसफर फीस प्राधिकरण में जमा करानी होती है। यह संपत्ति की कीमत की 10 प्रतिशत फीस होती है। अभी तक तैयार यूनिफाइड पॉलिसी में दादा-दादी और नाना-नानी शामिल नहीं थे। यूनिफाइड पॉलिसी के इस बदलाव के दायरे में आवासीय छोड़कर अन्य संपत्तियां आएंगी। प्राधिकरण इसके साथ ही पॉलिसी में कई और अहम बदलाव करने जा रहा है।

अधिकारियों ने बताया कि जिल के तीनों प्राधिकरण में सपत्तियों के आवंटन नियमों में एकरूपता के लिए शासन स्तर से यूनिफाइड पॉलिसी बनाई गई थी। नोएडा प्राधिकरण में यह पॉलिसी 25 फरवरी 2025 से लागू हो रखी है। पॉलिसी लागू होने के बाद इसमें कई तरह की जटिलता सामने आ रही थी। दो महीने पहले तीन अक्टूबर को हुई बोर्ड बैठक में पॉलिसी में आ रही दिक्कतों से संबंधित प्रस्ताव रखा था। बोर्ड ने निर्देश दिया था कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों की जॉइंट कमेटी बनाकर जिन बिंदुओं पर बदलाव किया जाना जरूरी है, उनको चिह्नित किया जाए। इसके बाद प्राधिकरण ने होने वाले बदलाव को चिह्नित कर प्रारूप तैयार कर लिया है। इस प्रारूप पर चेयरमैन के हस्ताक्षर होने हैं। इसके बाद इसके बोर्ड बैठक में रखा जाएगा।

800 वर्ग मीटर से छोटे भूखंड लेने वालों को छूट

नोएडा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि ब्लड रिलेशन को विस्तार देने के अलावा कुछ और बदलाव यूनिफाइड पॉलिसी में किए गए हैं। पॉलिसी में सभी व्यावसायिक संपत्तियों के आवंटन के नियम एक कर दिए गए हैं। ऐसे में छोटे भूखंड जो 800 वर्ग मीटर से भी कम हैं और दुकानें, उनको लेने के लिए भी आवेदन में आयकर रिटर्न, पूंजी, लेनदेन का ब्योरा अनिवार्य हो गया था। इस वजह से नए लोग जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए समस्या आ रही थी। इसको देखते हुए प्राधिकरण ने छोटे भूखंड और दुकानों के आवंटन में यह बाध्यता हटाने का निर्णय लिया है। इससे आवंटन के नियम सरल होंगे। व्यावसायिक भूखंड में बड़े आवंटन में निर्माण अनुभव से सड़क, पुल निर्माण के अनुभव को हटाया जाएगा।

प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
