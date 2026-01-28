Hindustan Hindi News
noida authority road redesign slip road uturn pollution control skywalk ncap
नोएडा में जाम और प्रदूषण से मिलेगी मुक्ति, 300 करोड़ से बदलेंगे शहर के सड़कें और चौराहे

नोएडा में जाम और प्रदूषण से मिलेगी मुक्ति, 300 करोड़ से बदलेंगे शहर के सड़कें और चौराहे

संक्षेप:

नोएडा प्राधिकरण ने शहर के प्रमुख चौराहों और यू-टर्न को रि-डिजाइन करने के लिए 300 करोड़ रुपये की योजना तैयार की है। इसके तहत सेक्टर-62 और 63 सहित कई इलाकों में फुटपाथ की चौड़ाई कम कर सड़कें चौड़ी की जाएंगी।

Jan 28, 2026 08:05 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, नोएडा
नोएडा प्राधिकरण सड़कों पर जाम में कमी लाने के लिए फुटपाथ, स्लिप रोड और यूटर्न को रि-डिजाइन कर आकार में बदलाव करेगा। प्राधिकरण ने इसके लिए योजना तैयार की है। अधिकारियों का दावा है कि जाम कम होने से प्रदूषण भी घटेगा।

कई फुटओवर ब्रिज का होगा निर्माण

प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि जाम कम करने के लिए शहर में कुछ स्थानों पर नए फुटओवर ब्रिज का निर्माण होगा। सेक्टर-62 गोलचक्कर पर स्काईवॉक तैयार किया जा रहा है। सेक्टर-51-52 मेट्रो स्टेशन को जोड़ने के लिए बन रहे स्काईवॉक का काम लगभग पूरा हो गया है। सड़कों और फुटपाथ की मैकेनिकल स्वीपिंग के जरिये आसानी से सफाई भी कराई जा सकेगी। इस योजना पर प्राधिकरण करीब 300 करोड़ रुपये खर्च करेगा।

अधिकारियों के अनुसार यह फंड प्राधिकरण राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के जरिये हासिल किया जाएगा। इससे शहर के पीएम 10 और पीएम 2.5 के स्तर को कम करने में सहायता मिलेगी। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के वर्ष 2026 अंत तक वायु प्रदूषण के स्तर में 40 प्रतिशत कमी लाने के लक्ष्य को बल मिलेगा।

कई सेक्टर में बदलाव करने की योजना

  • सेक्टर-63 छिजारसी पर एफएनजी के दोनों ओर 650 मीटर तक फुटपाथ की चौड़ाई कम कर एक लेन सड़क बढ़ाई जाएगी।
  • छिजारसी पर ऑटो टेंपो स्टैंड को चौकी ओर खाली जगह पर जल्द शिफ्ट किया जाएगा।
  • सेक्टर-62 से मामूरा तक सड़क चौड़ी की जा रही है और सर्विस रोड बनाई जा रही है।
  • सेक्टर-62 गोल चक्कर की चौड़ाई को दो मीटर कम किया जा रहा, ऑटो स्टैंड सेक्टर-63 की खाली पड़ी जगह पर शिफ्ट होंगे।
  • हाजीपुर रेड लाइट पर फुटओवर ब्रिज का निर्माण होगा, पुलिस चौकी को चौराहे से पीछे की ओर शिफ्ट किया जाएगा।
  • डीएनडी पर जाम खत्म करने के लिए आने-जाने वाले लूप को चौड़ा किया जाएगा।
  • कालिंदी कुंज के यातायात जाम को खत्म करने के लिए महामाया की ओर सड़क की चौड़ाई बढ़ाई जाएगी।
  • सेक्टर-95 स्थित राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल के किनारे लगे पेड़ शिफ्ट कर एक लेन सड़क की बढ़ाई जाएगी।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Noida News
