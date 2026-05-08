नोएडा में प्लॉट खरीदना हुआ और महंगा, रेटों में इस बार सर्वाधिक 11% इजाफा; जानें नई दरें

एनसीआर के शहर नोएडा में प्लॉट खरीदने का सपना अब और महंगा हो गया है। नोएडा प्राधिकरण ने इस बार जमीन की नई आवंटन दरों में सबसे अधिक 11 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है।

नोएडा प्राधिकरण ने गुरुवार को जमीन की नई आवंटन दरें लागू कर दीं। इससे आवासीय, संस्थागत, औद्योगिक प्लॉट खरीदना 11 प्रतिशत महंगा हो गया है। बीते वर्षों में आवासीय आदि संपत्तियों में करीब पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी होते रही थी। इस बार सर्वाधिक वृद्धि की गई है।

नोएडा में प्लॉट खरीदना महंगा होता जा रहा है। प्राधिकरण भी आवंटन दरें हर साल बढ़ा रहा है। इसी क्रम में अब आवासीय, औद्योगिक, संस्थागत, ग्रुप हाउसिंग आदि संपत्ति की दरों में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। अब प्राधिकरण संपत्तियों का आवंटन नई दरों के हिसाब से करेगा। आवंटन रेट बढ़ने का असर प्राधिकरण में हस्तांतरण होने वाली संपत्ति के शुल्क पर भी पड़ेगा। यह शुल्क भी महंगा हो जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि नोएडा प्राधिकरण की ओर से कराए जाने वाले काम पर खर्च यानि कॉस्टिंग चार्ज अधिक आने की वजह से इस बार अधिक दरें बढ़ाने का निर्णय गया।

औद्योगिक संपत्तियों में भी 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया है। फेज-1 में चार हजार वर्ग मीटर तक के औद्योगिक प्लॉट का आवंटन रेट 55880 रुपये प्रति वर्ग मीटर से होगा। फेज-2 में 60 हजार वर्ग मीटर से बड़े प्लॉट का शुल्क 20 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर रखा गया है।

व्यावसायिक संपत्तियों के दाम नहीं बढ़ाए एक तरफ खरीदार नोएडा प्राधिकरण के आवासीय, औद्योगिक और ग्रुप हाउसिंग प्लॉट आरक्षित मूल्य से गुना अधिक बोली लगाकर खरीद ले रहे हैं। दूसरी तरफ व्यावसायिक संपत्ति खरीदने के लिए लोग आगे नहीं आ रहे। इस वजह से प्राधिकरण ने इस बार भी व्यावसायिक संपत्ति की दरों में कोई इजाफा नहीं करने का निर्णय लिया है। प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक, आवासीय सेक्टरों में ईडब्ल्यूएस और श्रमिक कुंज के भवनों के लिए 10140 रुपये की दर रहेगी। गौरतलब है कि इस महीने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने भी संपत्ति की दरों में करीब साढ़े तीन फीसदी बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है।