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काम की बात: नोएडा में प्लॉट खरीदना हुआ और महंगा, रेटों में इस बार सर्वाधिक 11% इजाफा; जानें नई दरें

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नोएडा
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एनसीआर के शहर नोएडा में प्लॉट खरीदने का सपना अब और महंगा हो गया है। नोएडा प्राधिकरण ने इस बार जमीन की नई आवंटन दरों में सबसे अधिक 11 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है।  

नोएडा में प्लॉट खरीदना हुआ और महंगा, रेटों में इस बार सर्वाधिक 11% इजाफा; जानें नई दरें

नोएडा प्राधिकरण ने गुरुवार को जमीन की नई आवंटन दरें लागू कर दीं। इससे आवासीय, संस्थागत, औद्योगिक प्लॉट खरीदना 11 प्रतिशत महंगा हो गया है। बीते वर्षों में आवासीय आदि संपत्तियों में करीब पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी होते रही थी। इस बार सर्वाधिक वृद्धि की गई है।

नोएडा में प्लॉट खरीदना महंगा होता जा रहा है। प्राधिकरण भी आवंटन दरें हर साल बढ़ा रहा है। इसी क्रम में अब आवासीय, औद्योगिक, संस्थागत, ग्रुप हाउसिंग आदि संपत्ति की दरों में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। अब प्राधिकरण संपत्तियों का आवंटन नई दरों के हिसाब से करेगा। आवंटन रेट बढ़ने का असर प्राधिकरण में हस्तांतरण होने वाली संपत्ति के शुल्क पर भी पड़ेगा। यह शुल्क भी महंगा हो जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि नोएडा प्राधिकरण की ओर से कराए जाने वाले काम पर खर्च यानि कॉस्टिंग चार्ज अधिक आने की वजह से इस बार अधिक दरें बढ़ाने का निर्णय गया।

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Noida Authority plot allotment rates

औद्योगिक संपत्तियों में भी 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया है। फेज-1 में चार हजार वर्ग मीटर तक के औद्योगिक प्लॉट का आवंटन रेट 55880 रुपये प्रति वर्ग मीटर से होगा। फेज-2 में 60 हजार वर्ग मीटर से बड़े प्लॉट का शुल्क 20 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर रखा गया है।

व्यावसायिक संपत्तियों के दाम नहीं बढ़ाए

एक तरफ खरीदार नोएडा प्राधिकरण के आवासीय, औद्योगिक और ग्रुप हाउसिंग प्लॉट आरक्षित मूल्य से गुना अधिक बोली लगाकर खरीद ले रहे हैं। दूसरी तरफ व्यावसायिक संपत्ति खरीदने के लिए लोग आगे नहीं आ रहे। इस वजह से प्राधिकरण ने इस बार भी व्यावसायिक संपत्ति की दरों में कोई इजाफा नहीं करने का निर्णय लिया है। प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक, आवासीय सेक्टरों में ईडब्ल्यूएस और श्रमिक कुंज के भवनों के लिए 10140 रुपये की दर रहेगी। गौरतलब है कि इस महीने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने भी संपत्ति की दरों में करीब साढ़े तीन फीसदी बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है।

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एनसीआर का हाईटेक शहर है नोएडा

बता दें कि, दिल्ली से सटा नोएडा (Noida) का पूरा नाम न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित भारत का एक आधुनिक और सुव्यवस्थित शहर है। दिल्ली से सटा होने के कारण यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) का एक प्रमुख हिस्सा है। यह शहर अपनी चौड़ी सड़कों, शानदार फ्लाईओवर्स और 'नोएडा मेट्रो' (एक्वा लाइन) के लिए प्रसिद्ध है। यहां बना जेवर एयरपोर्ट (नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट) भविष्य में इसे वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाइयां देगा। नोएडा को दक्षिण एशिया के प्रमुख आईटी और सॉफ्टवेयर हब के रूप में जाना जाता है। यहां माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, एलजी और एचसीएल जैसी दिग्गज वैश्विक कंपनियों के ऑफिस हैं।

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Praveen Sharma

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प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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