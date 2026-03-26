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खुशखबरी! नोएडा में अगले महीने होगा प्लॉटों का आवंटन, जानें लोकेशन और साइज

Mar 26, 2026 09:27 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नोएडा
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नोएडा में प्लॉट खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। नोएडा में अलग-अलग संपत्ति की श्रेणी वाले प्लॉटों के आवंटन के लिए अप्रैल के पहले सप्ताह में ऑनलाइन बोली लगेगी। इसके लिए आवेदकों को तारीख और समय की सूचना जल्द दी जाएगी।  

खुशखबरी! नोएडा में अगले महीने होगा प्लॉटों का आवंटन, जानें लोकेशन और साइज

नोएडा में प्लॉट खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। नोएडा में अलग-अलग संपत्ति की श्रेणी वाले प्लॉटों के आवंटन के लिए अप्रैल के पहले सप्ताह में ऑनलाइन बोली लगेगी। इसके लिए आवेदकों को तारीख और समय की सूचना जल्द दी जाएगी। नोएडा प्राधिकरण ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है।

पिछले सप्ताह ही होटल, व्यावसायिक व संस्थागत प्लॉटों की योजना समाप्त हुई थी। अब प्लॉटों का आवंटन किया जाना है। इसको लेकर प्राधिकरण ने तैयारी शुरू कर दी है। प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि 5-6 से लेकर 10 अप्रैल के बीच में प्लॉटों के लिए बोली लगाने की प्रक्रिया की जाएगी। अलग-अलग दिन होटल और व्यावसायिक प्लॉटों के लिए बोली लगेगी।

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एक महीने पहले लॉन्च की गई थी प्लॉट की योजना

नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि शहर में करीब एक महीने पहले कॉरपोरेट, होटल व ग्रुप हाउसिंग प्लॉट की योजना लॉन्च की गई थी। छह होटल प्लॉटों की योजना निकाली गई थी। ये प्लॉट 2 से लेकर 24 हजार वर्ग मीटर तक के हैं। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि इसमें पांच प्लॉट के लिए आवेदन नहीं आया है। वहीं 7500 वर्ग मीटर के एक प्लॉट लिए दो कंपनियों ने आवेदन किया है।

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व्यावसायिक प्लॉटों के लिए आए कितने आवेदन

प्राधिकरण ने व्यावसायिक प्लॉटों की योजना भी लॉन्च की थी। इनमें सेक्टर-96, 98, 108, 142 और 135 में स्थित प्लॉटों के लिए 16 आवेदन आए हैं। इसके अलावा कॉरपोरेट वाले 1 हजार वर्ग मीटर के 9 भूखंड के लिए 14 आवेदन आए हैं। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि सेक्टर-151 में दो ग्रुप हाउसिंग भूखंड के लिए भी योजना निकाली गई गई थी। इन दोनों भूखंड के लिए पांच आवेदन आए हैं। यह सेक्टर नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे और परी चौक के पास स्थित है। जल्द ही इसके लिए भी प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

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Praveen Sharma

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Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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