अब जाम की नो टेंशन, पर्थला फ्लाईओवर पर क्या नया करने जा रही नोएडा अथॉरिटी?

मास्टर प्लान रोड नंबर-3 पर पर्थला गोलचक्कर है। इसके ऊपर सिग्नेचर ब्रिज है। यह गोलचक्कर एफएनजी यानी फरीदाबाद-नोएडा-गाजियाबाद मार्ग से भी जुड़ा है। इसी रास्ते से होकर लाखों लोग ग्रेनो वेस्ट की तरफ आते-जाते हैं। ऐसे में यहां सुबह-शाम जाम की समस्या रहती है।

Utkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, नोएडाMon, 18 Aug 2025 11:12 AM
नोएडा के पर्थला गोलचक्कर के नीचे और आसपास के एक किलोमीटर के दायरे में जाम से निजात दिलाने की तैयारी शुरू हो गई। नोएडा प्राधिकरण ने इसकी योजना तैयार कर ली है। इसके तहत कुछ कट बंद कर नए सिरे से यू-टर्न बनाए जाएंगे। पर्थला गोलचक्कर के नीचे लालबत्ती को हटाया जाएगा।

मास्टर प्लान रोड नंबर-3 पर पर्थला गोलचक्कर है। इसके ऊपर सिग्नेचर ब्रिज है। यह गोलचक्कर एफएनजी यानी फरीदाबाद-नोएडा-गाजियाबाद मार्ग से भी जुड़ा है। इसी रास्ते से होकर लाखों लोग ग्रेनो वेस्ट की तरफ आते-जाते हैं। ऐसे में यहां सुबह-शाम जाम की समस्या रहती है। नोएडा प्राधिकरण ने जाम में कमी लाने के लिए योजना तैयार की है। योजना का काम जल्द शुरू होगा। किसान चौक की तरफ से आते समय अभी पर्थला गोलचक्कर के नीचे से सीधे सेक्टर-71 अंडरपास की ओर वाहन आते हैं। अब इस कट को बंद किया जाएगा।

यहां से वाहनों को एफएनजी पर सोरखा की ओर निकाला जाएगा। गोलचक्कर से कुछ दूरी पर यू-टर्न बनाया जाएगा। इस यू-टर्न के जरिए होकर वाहन सेक्टर-71 की तरफ जा सकेंगे। सोरखा की तरफ से आकर सीधे छिजारसी की तरफ जाने वालों के लिए लालबत्ती लगी है, जिसको हटाया जाएगा। सोरखा की तरफ से आकर सीधे छिजारसी जाने वालों के लिए भी कट बंद होगा। उनके लिए सेक्टर-122 की तरफ जाकर यू-टर्न जाएगा। यहां से होकर छिजारसी की तरफ जा सकेंगे।

सेक्टर-71 की ओर से सीधे किसान चौक की तरफ जाने वालों को भी यू-टर्न से होकर जाना होगा। सेक्टर-71 और किसान चौक की ओर से आकर सिग्नेचर ब्रिज पर चढ़ते समय डिवाइडर ठीक से नहीं हैं। इनको ठीक कर सड़क चौड़ी की जाएगी। सेक्टर-122 की तरफ मुड़ने वालों को गोलचक्कर के पास यू-टर्न मिलेगा। एफएनजी पर अभी गढ़ी गोलचक्कर के पास ही छिजारसी की तरफ जाने के लिए सर्विस रोड का कट खुला है। छिजारसी की तरफ थोड़ा आकर जाकर कट खोला जाएगा। पर्थला और एफएनजी पर ही करीब एक किलोमीटर की दूरी बने गढ़ी गोलचक्कर के आकार को छोटा किया जाएगा। इसके बाद सड़क चौड़ी हो जाएगी, जिससे वाहनों के लिए अतिरिक्त जगह मिल जाएगी। इससे जाम में कमी आएगी।