अब जाम की नो टेंशन, पर्थला फ्लाईओवर पर क्या नया करने जा रही नोएडा अथॉरिटी?

मास्टर प्लान रोड नंबर-3 पर पर्थला गोलचक्कर है। इसके ऊपर सिग्नेचर ब्रिज है। यह गोलचक्कर एफएनजी यानी फरीदाबाद-नोएडा-गाजियाबाद मार्ग से भी जुड़ा है। इसी रास्ते से होकर लाखों लोग ग्रेनो वेस्ट की तरफ आते-जाते हैं। ऐसे में यहां सुबह-शाम जाम की समस्या रहती है।

नोएडा के पर्थला गोलचक्कर के नीचे और आसपास के एक किलोमीटर के दायरे में जाम से निजात दिलाने की तैयारी शुरू हो गई। नोएडा प्राधिकरण ने इसकी योजना तैयार कर ली है। इसके तहत कुछ कट बंद कर नए सिरे से यू-टर्न बनाए जाएंगे। पर्थला गोलचक्कर के नीचे लालबत्ती को हटाया जाएगा।

मास्टर प्लान रोड नंबर-3 पर पर्थला गोलचक्कर है। इसके ऊपर सिग्नेचर ब्रिज है। यह गोलचक्कर एफएनजी यानी फरीदाबाद-नोएडा-गाजियाबाद मार्ग से भी जुड़ा है। इसी रास्ते से होकर लाखों लोग ग्रेनो वेस्ट की तरफ आते-जाते हैं। ऐसे में यहां सुबह-शाम जाम की समस्या रहती है। नोएडा प्राधिकरण ने जाम में कमी लाने के लिए योजना तैयार की है। योजना का काम जल्द शुरू होगा। किसान चौक की तरफ से आते समय अभी पर्थला गोलचक्कर के नीचे से सीधे सेक्टर-71 अंडरपास की ओर वाहन आते हैं। अब इस कट को बंद किया जाएगा।

यहां से वाहनों को एफएनजी पर सोरखा की ओर निकाला जाएगा। गोलचक्कर से कुछ दूरी पर यू-टर्न बनाया जाएगा। इस यू-टर्न के जरिए होकर वाहन सेक्टर-71 की तरफ जा सकेंगे। सोरखा की तरफ से आकर सीधे छिजारसी की तरफ जाने वालों के लिए लालबत्ती लगी है, जिसको हटाया जाएगा। सोरखा की तरफ से आकर सीधे छिजारसी जाने वालों के लिए भी कट बंद होगा। उनके लिए सेक्टर-122 की तरफ जाकर यू-टर्न जाएगा। यहां से होकर छिजारसी की तरफ जा सकेंगे।