Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नोएडाWed, 8 Oct 2025 05:07 AM
नोएडा प्राधिकरण के डीजीएम आशीष भाटी की डेंगू से मौत, पिता हैं BJP के नेता

नोएडा प्राधिकरण के उपमहाप्रबंधक (डीजीएम) आशीष भाटी की मंगलवार की सुबह दिल्ली के एक निजी अस्पताल में मौत हो गई। 48 वर्षीय आशीष भाटी डेंगू से पीड़ित थे। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, मृत्यु दिल्ली में हुई, इसलिए वहां से रिपोर्ट आने के बाद सूचना जारी की जाएगी।

आशीष भाटी सेक्टर-61 में रहते थे और उनके पिता हरिश्चंद्र भाटी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता हैं। आशीष भाटी को तीन दिन पहले नोएडा के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां से उन्हें बाद में दिल्ली के निजी अस्पताल में ले जाया गया। हरिश्चंद्र भाटी ने बताया कि बेटे आशीष भाटी को डेंगू होने के बाद दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। मंगलवार सुबह इलाज के दौरान बेटे की मौत हो गई।

परिजनों के अनुसार उनकी स्थिति लगातार बिगड़ती गई और मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर की वजह से उनका निधन हो गया। दिल्ली के निजी अस्पताल का कहना है कि आशीष भाटी डेंगू की पॉजिटिव रिपोर्ट के साथ अस्पताल लाए गए थे। उनकी स्थिति काफी खराब थी।

इस मामले में चीफ मेडिकल ऑफिसर गौतमबुद्ध नगर डॉ. नरेंद्र कुमार ने कहा कि आशीष भाटी की मौत के कारण की पुष्टि नहीं है। चूंकि मौत दिल्ली में हुई इसलिए दिल्ली से रिपोर्ट लेने के बाद ही अन्य सूचना जारी की जाएगी।

जिले में डेंगू के 426 रोगी, तीन आईसीयू में भर्ती : जिला मलेरिया विभाग के अनुसार डेंगू के 426 मरीजों की अब तक पुष्टि हुई है। बीते दो दिन में डेंगू के सात नए रोगी प्रकाश में आए हैं। सेक्टर-39 स्थित जिला अस्पताल के आईसीयू में डेंगू के तीन रोगी भर्ती हैं। दो अन्य रोगियों की प्लेटलेट्स कम है।

सितंबर से मामले बढ़े

सितंबर महीने में डेंगू मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। मलेरिया विभाग ने 30 सितंबर तक डेंगू के 402 रोगियों की पुष्टि की थी। इससे पहले अगस्त में 58 और जनवरी से जुलाई तक 21 मरीज मिले थे। स्वास्थ्य विभाग लोगों से मच्छरों से बचाव के लिए एहतियात बरतने की अपील कर रहा है।