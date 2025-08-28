नोएडा प्राधिकरण ने बिल्डिंगों के नक्शे पास करने के नियम बदले, क्या हैं नई शर्तें

नोएडा प्राधिकरण ग्रुप हाउसिंग के भूखंडों में टावर के नक्शे पास करने को लेकर सख्ती बरत रहा है। अधिकारियों का कहना है कि सोसाइटी के दो तिहाई लोगों की सहमति बिल्डर को देनी अनिवार्य है। इसके अलावा अन्य नियमों को भी सख्ती से लागू कराया जा रहा है।

नोएडा प्राधिकरण ग्रुप हाउसिंग के भूखंडों में टावर के नक्शे पास करने को लेकर सख्ती बरत रहा है। अधिकारियों का कहना है कि सोसाइटी के दो तिहाई लोगों की सहमति बिल्डर को देनी अनिवार्य है। इसके अलावा अन्य नियमों को भी सख्ती से लागू कराया जा रहा है।

प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि पांच मंजिल ऊंचे टावरों के बीच पांच मीटर, 10 मंजिल ऊंचे टावरों के बीच 10 मीटर और 16 मंजिल ऊंचे टावरों के बीच 16 मीटर दूरी रखा जाना जरूरी है। अधिकारियों ने बताया कि 16 मीटर से ऊंचे टावरों में भी अधिकतम 16 मीटर दूरी रखने का ही प्रावधान है। इसके साथ ही कुछ अन्य शर्तें भी इसमें शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि ट्विन टावर मामले में इस नियमा का उल्लंघन हुआ था। ट्विन टावर नंबर-1 और टावर नंबर-17 के बीच मौके पर नौ मीटर से भी कम दूरी बची थी।

ट्विन टावर के बाद नोएडा प्राधिकरण ने इन दोनों नियमों के साथ अन्य नियमों में भी बदलाव किया है। पहले बिल्डर निवासियों से लेआउट बदलाव को छिपी सहमति रजिस्ट्री बदलाव के वक्त ही ले लेते थे। अब प्राधिकरण ने इसका प्रारूप बना दिया है, जिस पर दो तिहाई फ्लैट खरीदारों की सहमति मौजूदा समय में लेनी होती है। इसके साथ ही दूरी के मानक का परीक्षण अलग से करवाया जा रहा है। क्रय योग्य एफएआर देने में सहमति भी पहले ली जाने की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही किस्तों में भुगतान छह महीने के अंदर करने की अनिवार्यता लागू कर दी गई है। पहले यह समय 18 महीने का था। नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ सतीश पाल का कहना है कि नक्शा पास करने से पहले सभी नियमों का गहनता से परीक्षण कराने के बाद मंजूरी दी जाती है।

बिल्डर और नोएडा प्राधिकरण के तत्कालीन अधिकारियों की साठगांठ से सेक्टर-93ए स्थित सुपरटेक एमरॉल्ड कोर्ट सोसाइटी परिसर में ट्विन टावर खड़े हुए थे। एओए की तरफ से वर्ष 2012 में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। वर्ष 2014 के मार्च में हाईकोर्ट ने इनको ध्वस्त करने का आदेश दिया। इसके खिलाफ बिल्डर सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी 31 अगस्त 2021 को इनको ध्वस्त करने के आदेश दिया। इसके बाद 28 अगस्त 2022 को ट्विन टावर ध्वस्त कर दिए गए।

कई सोसाइटियों में नियमों की अनदेखी, कार्रवाई नहीं शहर की कई ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों में भी नियमों के विपरीत जाकर टावर बने हुए हैं। लोगों का कहना है कि सोसाइटियों में जो भूखंड के नक्शे प्राधिकरण ने पास किए हैं, मौके पर उनसे अलग हटकर निर्माण हो रखा है। बिल्डरों ने मंजूर नक्शे से अलग हटकर टावरों की ऊंचाई बढ़ा ली, जिससे पड़ोस के टावर में रहने वाले लोगों के फ्लैटों में धूप आनी बंद हो गई। जो जगह ग्रीन बेल्ट की दिखाई गई थी, वहां टावर खड़े कर दिए गए या फिर व्यावसायिक संपत्ति का निर्माण कर लिया है। इसको लेकर अलग-अलग सोसाइटी के लोग कई बार नोएडा प्राधिकरण में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। फ्लैट बेचते समय बिल्डर ने ओपन एरिया सहित कई विशेषताएं बताई थीं, जो मौके पर नहीं मिलीं।