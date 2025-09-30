बिल्डर को दी गई करीब 1.10 लाख वर्ग मीटर जमीन का आवंटन रद्द, नोएडा प्राधिकरण ने बताई यह वजह

अधिकारी सतीश पाल ने बताया कि बिल्डर को स्पोर्ट्स सिटी परियोजना में सेक्टर 150 के भूखंड संख्या SC-02 में जमीन आवंटित की गई थी। लेकिन उसने आवंटन से जुड़ी जरूरी शर्तों को पूरा नहीं किया, जिसके बाद आवंटन रद्द कर दिया गया।

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा अथॉरिटी) ने सेक्टर 150 स्थित स्पोर्ट्स सिटी में लोटस ग्रीन्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी का करीब 1.10 लाख वर्ग मीटर प्लॉट का आवंटन निरस्त कर दिया है। इस बारे में जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि बिल्डर की ओर से जमीन के बदले में आवंटन राशि तक जमा नहीं कराई गई थी। ऐसे में यह निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण द्वारा बार-बार नोटिस देने के बावजूद भी बिल्डर पैसे जमा नहीं करवा रहा था, जबकि उस पर बकाए की राशि बढ़ते-बढ़ते 4100 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी।

