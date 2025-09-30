Noida Authority cancels allotment of around 1.10 lakh square meters of land, giving this reason बिल्डर को दी गई करीब 1.10 लाख वर्ग मीटर जमीन का आवंटन रद्द, नोएडा प्राधिकरण ने बताई यह वजह, Ncr Hindi News - Hindustan
बिल्डर को दी गई करीब 1.10 लाख वर्ग मीटर जमीन का आवंटन रद्द, नोएडा प्राधिकरण ने बताई यह वजह

अधिकारी सतीश पाल ने बताया कि बिल्डर को स्पोर्ट्स सिटी परियोजना में सेक्टर 150 के भूखंड संख्या SC-02 में जमीन आवंटित की गई थी। लेकिन उसने आवंटन से जुड़ी जरूरी शर्तों को पूरा नहीं किया, जिसके बाद आवंटन रद्द कर दिया गया।

Sourabh Jain भाषा, नोएडाTue, 30 Sep 2025 04:01 PM
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा अथॉरिटी) ने सेक्टर 150 स्थित स्पोर्ट्स सिटी में लोटस ग्रीन्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी का करीब 1.10 लाख वर्ग मीटर प्लॉट का आवंटन निरस्त कर दिया है। इस बारे में जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि बिल्डर की ओर से जमीन के बदले में आवंटन राशि तक जमा नहीं कराई गई थी। ऐसे में यह निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण द्वारा बार-बार नोटिस देने के बावजूद भी बिल्डर पैसे जमा नहीं करवा रहा था, जबकि उस पर बकाए की राशि बढ़ते-बढ़ते 4100 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी।

नोएडा प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी सतीश पाल ने बताया कि नोएडा प्राधिकरण ने लोटस ग्रीन्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड की 1,10,512 वर्ग मीटर जमीन का आवंटन निरस्त कर दिया है। उन्होंने बताया कि बिल्डर बकाया राशि चुकता नहीं कर रहा था। उन्होंने बताया कि बिल्डर पर 4100 करोड़ रुपए बकाया था। उन्होंने बताया कि नोएडा प्राधिकरण अब जमीन पर कब्जा लेने की प्रक्रिया शुरू करेगा।

अधिकारी सतीश पाल ने बताया कि बिल्डर को स्पोर्ट्स सिटी परियोजना में सेक्टर 150 के भूखंड संख्या SC-02 में जमीन आवंटित की गई थी। उन्होंने बताया कि जमीन का आवंटन 19,400 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से किया गया था। उन्होंने बताया कि बार-बार नोटिस देने के बावजूद भी बिल्डर प्राधिकरण में राशि जमा नहीं करवा रहा था। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से सोमवार को उक्त आवंटन को निरस्त कर दिया गया।