नोएडा प्राधिकरण की बड़ी तैयारी; अपने वकीलों के काम की सॉफ्टवेयर से करेगा निगरानी

अपने वकीलों के कामकाज पर निगरानी करने व केस से संबंधित तारीखें समेत अन्य चीजें अपडेट करने के लिए नोएडा प्राधिकरण सॉफ्टवेयर तैयार करा रहा है। उम्मीद है कि अगले महीने के अंत तक यह सॉफ्टवेयर तैयार हो जाएगा। सॉफ्टवेयर तैयार होने से प्राधिकरण का पक्ष न्यायालय में मजबूती से रखे जाने में भी मदद मिलेगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे वकीलों के कामकाज पर निगरानी तंत्र मजबूत हो सकेगा।

साढ़े तीन से चार हजार है केस नोएडा प्राधिकरण से संबंधित मामले जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, एनसीएलटी, एनजीटी समेत अन्य न्यायालय में चल रहे हैं। इनकी संख्या साढ़े तीन से चार हजार है। इनमें सबसे ज्यादा मामले भूलेख से संबंधित हैं। इसके अलावा सिविल, औद्योगिक और व्यावासयिक संपत्ति के आवंटियों से जुड़े हुए हैं। न्यायालयों में केसों से संबंधित तय तारीख पर प्राधिकरण को अपना जबाव दाखिल करना होता है।

अदालतें लगाती हैं फटकार बीते समय में कई बार ऐसे प्रकरण आए जब प्राधिकरण की तरफ से न्यायालयों में नियुक्त वकीलों ने एक दिन पहले ही केस की तारीख की जानकारी दी। इतने कम समय में जबाव तैयार करने और उस पर संबंधित अधिकारियों के हस्ताक्षर कराना प्राधिकरण के अधिकारियों के लिए चुनौती से कम नहीं होता। समय से जबाव दाखिल नहीं होने पर कई बार प्राधिकरण अधिकारियों को जजों के जरिए फटकार का सामना करना पड़ा है।

तैयार करा रहा सॉफ्टवेयर कई मामलों में सीईओ स्तर के अधिकारियों को न्यायालय की अवमानना के मामले भी झेलने पड़ रहे हैं। इसके अलावा आगे की तारीख मिल जाती है, जिससे केस लंबा चलता है और विपक्षी पार्टी को अपना केस मजबूत करने के लिए बिना वजह अतिरिक्त समय मिल जाता है। ऐसे में अब केसों से संबंधित तारीखों की जानकारी अधिकारियों को एक सप्ताह पहले ही मिल जाए, इसके लिए प्राधिकरण सॉफ्टवेयर तैयार करा रहा है।

हर केस की जानकारी होगी फीड नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ सतीश पाल ने बताया कि एक कंपनी ने हाल ही में सॉफ्टवेयर की योजना को लेकर प्रस्तुतीकरण दिया था। इस सॉफ्टवेयर में कुछ बिंदुओं को शामिल करने के लिए कंपनी के अधिकारियों से बोला गया है। जल्द ही प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। इस सॉफ्टवेयर में हर केस की जानकारी को फीड किया जाएगा।