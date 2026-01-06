Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsnoida ats pious hideaways society south korean national murder manipur girl arrested
नोएडा में तौलिया इस्तेमाल करने पर हुआ था झगड़ा, गर्लफ्रेंड ने कोरियाई प्रेमी के घोंपा चाकू

नोएडा में तौलिया इस्तेमाल करने पर हुआ था झगड़ा, गर्लफ्रेंड ने कोरियाई प्रेमी के घोंपा चाकू

संक्षेप:

नोएडा के सेक्टर-150 में लिव-इन पार्टनर ने मामूली विवाद के बाद अपने दक्षिण कोरियाई प्रेमी की चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी युवती को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और शव दूतावास को सौंप दिया है।

Jan 06, 2026 06:19 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

पुलिस ने सेक्टर-150 स्थित एटीएस पायस हाइडवे सोसाइटी में दक्षिण कोरिया निवासी प्रेमी की हत्या करने वाली आरोपी युवती को सोमवार को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। पुलिस पूछताछ में पता चला है कि मणिपुर निवासी प्रेमिका ने तौलिया इस्तेमाल करने के विवाद में वारदात को अंजाम दिया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

दो साल से रिलेशन में थे

पुलिस के मुताबिक सोसाइटी के फ्लैट में दक्षिण कोरिया निवासी डक ही युह और मणिपुर निवासी लुनजेएना पमाई करीब पिछले दो साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। पुलिस पूछताछ में पता चला है कि शनिवार की रात युवती बाथरूम से नहाकर निकली थी। युवती ने गलती से प्रेमी का तौलिया इस्तेमाल कर लिया था। प्रेमी नहाने पहुंचा तो गीला तौलिया देखकर भड़क गया। वह युवती और भारतीयों को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लगा। इस युवती ने बैग उठाकर फ्लैट से बाहर जाने का प्रयास किया।

नशे में धुत प्रेमी किचन से सब्जी काटने वाला चाकू लाया और युवती पर हमला करने का प्रयास करने लगा। युवती ने प्रेमी के हाथ से चाकू छीना और उसकी छाती पर वार कर दिया। वह खून से लथपथ होकर गिर गया।

ये भी पढ़ें:नोएडा के कई गांवों में ऐक्शन, अवैध कब्जा करने वालों पर पुलिस ने दर्ज किए केस

युवती को जेल भेजा

नॉलेज पार्क थाना पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया और आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को पुलिस ने युवती को कोर्ट में पेश किया। न्यायालय ने आरोपी युवती को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। गौरतलब है कि घटना के बाद युवती ही सरकारी एंबुलेंस से प्रेमी को लेकर ड्राइवर के साथ जिम्स पहुंची थी। वहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। मृतक के चालक की तहरीर पर पुलिस ने युवती के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था।

ये भी पढ़ें:ग्रेटर नोएडा: कोरियाई पार्टनर का कत्ल, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में गर्लफ्रेंड

मृतक के परिजनों ने भारत आने से इनकार किया

एसीपी हेमंत उपाध्याय ने बताया कि इस घटना को लेकर दक्षिण कोरिया की एंबेसी से संपर्क किया गया। एंबेसी ने मृतक मैनेजर के परिजनों से संपर्क किया। हालांकि, उन्होंने भारत आने से मना कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करने के बाद शव सोमवार को दूतावास की टीम को सौंप दिया। दक्षिण कोरिया निवासी डक नोएडा के सेक्टर-142 स्थित एडवंट टावर स्थित कोरिया की लॉजिस्टिक कंपनी में ब्रांच मैनेजर थे।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Greater Noida News Crime News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।