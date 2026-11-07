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काम की बात: नोएडा एक्सप्रेसवे पर बनेगा आर्क फ्लाईओवर, आधा दर्जन सेक्टरों के 2 लाख लोगों को होगा फायदा; DPR तैयार

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, नोएडा
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नोएडा के सेक्टर-148 और 150 के बीच करीब 610 मीटर लंबा आर्क टाइप फ्लाईओवर बनाने की योजना है। इसे बनाने में करीब 84 करोड़ 16 लाख का खर्च आने का अनुमान है। इसकी डीपीआर भी तैयार कर ली गई है। इस फ्लाईओवर से आधा दर्जन सेक्टरों में रहने वाली करीब दो लाख आबादी को फायदा होगा।

नोएडा एक्सप्रेसवे पर बनेगा आर्क फ्लाईओवर, आधा दर्जन सेक्टरों के 2 लाख लोगों को होगा फायदा; DPR तैयार
नोएडा सेक्टर-148 और 150 के बीच आर्क टाइप फ्लाईओवर बनेगा

नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे को पार करते हुए सेक्टर-148 और 150 के बीच आर्क टाइप फ्लाईओवर बनाया जाएगा। इस परियोजना की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) प्राधिकरण ने तैयार कर ली है। अब इस डीपीआर को जांच के लिए आईआईटी रुड़की भेजा जाएगा। आईआईटी से मंजूरी मिलते ही प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।

अधिकारियों ने बताया कि सेक्टर-150 एवं 148 को डेडिकेटेड एवं सीधी सड़क सुविधा प्रदान करने के लिए यह योजना तैयार की गई है। इन दोनों समेत अन्य सेक्टरों को बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए ग्रेड सेपरेटर फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा।

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84 करोड़ में होगा तैयार

प्राधिकरण के महाप्रबंधक ए के अरोड़ा ने बताया कि इस परियोजना की डीपीआर तैयार कर ली गई है। इसको आर्क टाइप आकार में बनाया जाएगा। इस फ्लाईओवर को बनाने में करीब 84 करोड़ 16 लाख का खर्चा आएगा। इस फ्लाईओवर की लंबाई 610 मीटर और चौड़ाई साढ़े नौ मीटर रहेगी। महाप्रबंधक ने बताया कि काम शुरू होने के बाद इसको काम डेढ़ साल में पूरा कर लिया जाएगा।

कई सेक्टरों में आना-जाना बेहतर होगा

इस फ्लाईओवर के बनने से सेक्टर-148, 149, 150, 151, 152 व 153 के बीच सीधी कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है। इस फ्लाईओवर के बनने से संबंधित सेक्टरों में रहने वाली करीब दो लाख आबादी को फायदा होगा।

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30 हजार फ्लैट बनने प्रस्तावित

सेक्टर-150, 151 और 152 स्पोर्ट्स सिटी की परियोजनाओं का हिस्सा है। इन तीनों सेक्टर में 30 हजार फ्लैट और हजारों की संख्या में प्लॉटों पर मकान बनने प्रस्तावित हैं। इनमें से काफी फ्लैट बन चुके हैं और लोग रह रहे हैं। इस वजह से संबंधित सेक्टरों में वाहनों का दबाव बढ़ने लगा है। आने वाले तीन-चार साल में यहां पर काफी संख्या में लोग रहने आएंगे। इससे वाहनों की संख्या में इजाफा हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर सेक्टर-148 व 149 सेक्टर हैं। ऐसे में आने वाले समय में इन सेक्टरों की ओर जाने के लिए जाम की समस्या न हो, इसको देखते हुए प्राधिकरण ने फ्लाईओवर बनाने का निर्णय लिया था।

एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित नहीं होगा

यह फ्लाईओवर चार लेन का बनेगा। अधिकारियों ने बताया कि इसको आर्क टाइप बनाने से नोएडा-ग्रेनो एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित नहीं होगा। इसमें बीच में एक्सप्रेसवे की सड़क पर कोई पिलर नहीं दिया जाएगा। बीच में डिवाइडर पर पिलर दिया जा सकता है। स्टील स्पैन पर यह फ्लाईओवर होगा, ऊपर धनुष की आकार में लोहा मुड़ा हुआ होगा। एक्सप्रेसवे के ऊपर स्टील का स्पैन करीब 65 मीटर का होगा। इसके साथ ही दोनों तरफ सर्पिल आकार में एप्रोच रोड बनाकर सर्विस रोड से जोड़ी जाएगी। इनमें एप्रोच रोड की लंबाई 545 मीटर की होगी।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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