नोएडा-ग्रेनो के श्रमिकों पर बड़ा आदेश; सैलरी स्लिप के साथ मिलेगा वेतन, डबल ओवरटाइम

काम की बात: नोएडा-ग्रेनो के श्रमिकों पर बड़ा आदेश; सैलरी स्लिप के साथ मिलेगा वेतन, डबल ओवरटाइम
गौतमबुद्धनगर जिलाधिकारी ने श्रमिकों के हितों में कई अहम निर्णय लिए हैं। अब ओवरटाइम का दोगुना भुगतान, वीकली अवकाश और 10 तारीख तक वेतन सुनिश्चित करना होगा। शिकायतों के लिए कंट्रोल रूम बनेगा।
गौतमबुद्धनगर के जिलाधिकारी ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के श्रमिकों के हित में कई बड़े फैसले लिए हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में काम करने वाले श्रमिकों को ओवरटाइम का दोगुना भुगतान मिलेगा। यही नहीं रविवार को काम करने पर भी डबल पैसे देने पड़ेंगे। श्रमिकों को वीकली अवकाश अनिवार्य कर दिया गया है। यही नहीं 30 नवंबर तक बोनस सीधे बैंक खातों में डालने के निर्देश हैं। यही नहीं हर महीने की 10 तारीख तक वेतन और सैलरी स्लिप देना जरूरी कर दिया गया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष समितियों का गठन करना होगा और शिकायतों के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है।
सभी कंपनियों में लागू होंगे फैसले
गौतमबुद्धनगर के जिलाधिकारी ने मजदूरों के हितों में बड़ा आदेश जारी करते हुए मजदूरों से शांति और सहयोग बनाए रखने की अपील की है। जिलाधिकारी ने बताया कि पिछले दो-तीन दिनों में औद्योगिक इकाइयों के साथ हुई बैठकों में कई जरूरी फैसले लिए गए हैं। अब इन फैसलों को सभी कंपनियों में सख्ती से लागू कराया जाएगा।
ओवरटाइम के डबल, वीकली ऑफ भी मिलेगा
जिलाधिकारी ने बताया कि अब सभी मजदूरों को ओवरटाइम के लिए दोगुने पैसे मिलेंगे। यही नहीं इसमें कोई कटौती नहीं होगी। साथ ही हर मजदूर को हफ्ते में एक दिन की छुट्टी यानी वीकली ऑफ जरूर दिया जाएगा। यही नहीं यदि कोई रविवार को काम करता है तो उसे उस दिन के भी दोगुने पैसे दिए जाएंगे।
30 नवंबर तक बैंक खातों में आएगा बोनस
गौतमबुद्धनगर के जिलाधिकारी ने यह भी साफ कर दिया कि सभी मजदूरों को नियमों के अनुसार बोनस 30 नवंबर तक उनके बैंक खातों में दे दिया जाएगा। साथ ही हर कारखाने में महिलाओं के लिए यौन उत्पीड़न रोकथाम समिति बनाना जरूरी होगा। इसकी प्रमुख भी एक महिला ही होगी और मजदूरों की शिकायतों को दूर करने के लिए शिकायत पेटी लगाई जाएगी ताकि उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार बना रहे।
महीने की 10 तारीख तक पूरा वेतन सेलरी स्लिप के साथ
इसके साथ ही जिला प्रशासन ने वेतन देने के लिए कड़े नियम बनाए हैं। इसके तहत हर मजदूर को महीने की 10 तारीख तक पूरा वेतन दिया जाना चाहिए। साथ में सैलरी स्लिप देना भी जरूरी है। मजदूरों की मदद के लिए जिला प्रशासन ने एक कंट्रोल रूम बनाया है। इसके लिए 120-2978231, 120-2978232, 120-2978862 और 120-2978702 नंबर जारी किए गए हैं। इन नंबरों पर कॉल करके श्रमिक अपनी शिकायत या परेशानी बता सकते हैं। जिलाधिकारी ने सभी श्रमिकों से अपील की कि वे कार्यस्थलों पर शांतिपूर्वक कार्य करें। अफवाह पर ध्यान न दें। कानून-व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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