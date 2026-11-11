नोएडा-ग्रेनो के स्कूलों में हाइब्रिड मोड में होगी कक्षा-5 तक की पढ़ाई, आदेश जारी
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कक्षा-5 तक के सभी स्कूलों में हाइब्रिड मोड में पढ़ाई कराने का आदेश जारी हुआ है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बच्चों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से पढ़ाई का विकल्प देने को कहा है।
दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण ग्रैप-3 लागू होने पर गौतमबुद्ध नगर के सभी परिषदीय, सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा पांच तक की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में कराने का आदेश जारी हुआ है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पंवार ने सीएक्यूएम के निर्देशों का हवाला देते हुए स्कूलों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से पढ़ाई का विकल्प देने को कहा है। सात नवंबर से लागू इस आदेश का कड़ाई से पालन अनिवार्य है और लापरवाही बरतने वाले स्कूलों पर कड़ी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
कक्षा-5 तक हाइब्रिड मोड में पढ़ाई कराने के आदेश
अधिकारियों ने बताया कि पलूशन में बढ़ोतरी को देखते हुए ग्रैप-3 लागू कर दिया गया है। ग्रैप-3 की पाबंदियों के कारण गौतमबुद्ध नगर के स्कूलों में कक्षा-5 तक के स्टूडेंट की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में कराने का आदेश जारी किया गया है। इस नए आदेश के तहत बच्चों को ऑनलाइन-ऑफलाइन दोनों माध्यमों से पढ़ाई का विकल्प मिलेगा।
जारी हुए आदेश
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पंवार ने इस संबंध में जिले के सभी परिषदीय, सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और प्रबंधकों को आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के बाद सभी स्कूलों को कक्षाएं हाइब्रिड मोड में संचालित करनी होंगी।
ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाई का होगा विकल्प
इसके तहत जहां ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध है, वहां विद्यार्थियों को ऑनलाइन और स्कूल में ऑफलाइन पढ़ाई का विकल्प दिया जाएगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 7 नवंबर को जारी आदेश में तत्काल प्रभाव से इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने को कहा है।
आदेशों की अनदेखी पर होगा ऐक्शन
आदेश में साफ किया गया है कि निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाए। किसी भी स्कूल की ओर से लापरवाही या आदेशों की अनदेखी किए जाने पर संबंधित विद्यालय के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
सीएक्यूएम ने दिए थे निर्देश
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने 6 नवंबर को जारी आदेश में दिल्ली-एनसीआर के तहत आने वाले सभी जिलों में कक्षा-5 तक के विद्यार्थियों के लिए हाइब्रिड मोड में कक्षाएं संचालित करने के निर्देश दिए थे।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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