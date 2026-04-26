नोएडा और ग्रेनो में बदली स्कूलों की टाइमिंग, अब कब से कब तक चलेंगी कक्षाएं
नोएडा और ग्रेनो में भीषण गर्मी और लू के कारण 27 अप्रैल से सभी बोर्डों के स्कूलों की टाइमिंग बदल गई है। प्रशासन ने साफ निर्देश दिए हैं कि आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
यूपी के गौतमबुद्धनगर में भीषण गर्मी और लू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने नोएडा ग्रेटर नोएडा के सभी स्कूलों के समय में बदलाव किया है। गौतमबुद्धनगर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पवार की ओर से जारी आदेश के अनुसार, 27 अप्रैल से सीबीएसई, आईसीएसई और यूपी बोर्ड सहित सभी निजी एवं सरकारी स्कूलों की कक्षाएं अब सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक ही चलेंगी। यह निर्णय बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है ताकि उन्हें दोपहर की तेज धूप से बचाया जा सके।
तेज गर्मी और लू के चलते लिया निर्णय
गौतमबुद्धनगर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पवार की ओर से जारी आदेश के अनुसार, जिले के सभी परिषदीय, अशासकीय और राजकीय विद्यालयों के साथ CBSE, ICSE, आईबी, यूपी बोर्ड एवं अन्य बोर्ड से मान्यता प्राप्त सभी स्कूलों के संचालन का समय बदल दिया गया है। तेज गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है।
7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलेंगी क्लास
बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जारी आदेश की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि 27 अप्रैल से सभी विद्यालयों में कक्षाएं अब प्रातः 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक संचालित की जाएंगी। यह व्यवस्था अग्रिम आदेशों तक लागू रहेगी। प्रशासन ने साफ निर्देश दिए हैं कि इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
यह फैसला जिलाधिकारी के आदेश पर लिया गया है। इसका मुख्य मकसद भीषण गर्मी और लू से बच्चों के स्वास्थ्य को बचाना है। इन दिनों जिले में तापमान लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में छोटे बच्चों का दोपहर तक स्कूल में रहना खतरनाक हो सकता है।
प्रभावी ढंग से लागू की व्यवस्था
आदेश की प्रतिलिपि संबंधित अधिकारियों-जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट, उपजिलाधिकारी (सदर, दादरी, जेवर), जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला सूचना अधिकारी सहित सभी खंड शिक्षा अधिकारियों और प्रधानाचार्यों को भेज दी गई है, ताकि इस व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। स्थानीय समाचार पत्रों को भी इसकी सूचना दी गई है ताकि आम जनता तक यह जानकारी पहुंच सके। प्रशासन ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए जरूरी सावधानियां बरतें और स्कूल के नए समय का पालन सुनिश्चित करें।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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