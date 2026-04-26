Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नोएडा और ग्रेनो में बदली स्कूलों की टाइमिंग, अब कब से कब तक चलेंगी कक्षाएं

Apr 26, 2026 11:31 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नोएडा
share

नोएडा और ग्रेनो में भीषण गर्मी और लू के कारण 27 अप्रैल से सभी बोर्डों के स्कूलों की टाइमिंग बदल गई है। प्रशासन ने साफ निर्देश दिए हैं कि आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

नोएडा और ग्रेनो में बदली स्कूलों की टाइमिंग, अब कब से कब तक चलेंगी कक्षाएं

यूपी के गौतमबुद्धनगर में भीषण गर्मी और लू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने नोएडा ग्रेटर नोएडा के सभी स्कूलों के समय में बदलाव किया है। गौतमबुद्धनगर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पवार की ओर से जारी आदेश के अनुसार, 27 अप्रैल से सीबीएसई, आईसीएसई और यूपी बोर्ड सहित सभी निजी एवं सरकारी स्कूलों की कक्षाएं अब सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक ही चलेंगी। यह निर्णय बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है ताकि उन्हें दोपहर की तेज धूप से बचाया जा सके।

तेज गर्मी और लू के चलते लिया निर्णय

गौतमबुद्धनगर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पवार की ओर से जारी आदेश के अनुसार, जिले के सभी परिषदीय, अशासकीय और राजकीय विद्यालयों के साथ CBSE, ICSE, आईबी, यूपी बोर्ड एवं अन्य बोर्ड से मान्यता प्राप्त सभी स्कूलों के संचालन का समय बदल दिया गया है। तेज गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है।

7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलेंगी क्लास

बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जारी आदेश की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि 27 अप्रैल से सभी विद्यालयों में कक्षाएं अब प्रातः 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक संचालित की जाएंगी। यह व्यवस्था अग्रिम आदेशों तक लागू रहेगी। प्रशासन ने साफ निर्देश दिए हैं कि इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

ये भी पढ़ें:नोएडा बस अड्डे पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी, कई राज्यों के लिए बसें चलेंगी

यह फैसला जिलाधिकारी के आदेश पर लिया गया है। इसका मुख्य मकसद भीषण गर्मी और लू से बच्चों के स्वास्थ्य को बचाना है। इन दिनों जिले में तापमान लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में छोटे बच्चों का दोपहर तक स्कूल में रहना खतरनाक हो सकता है।

ये भी पढ़ें:नोएडा में खुदकुशी की 4 घटनाएं; 22वीं मंजिल से कूदा डायरेक्टर, 3 ने लगाई फांसी

प्रभावी ढंग से लागू की व्यवस्था

आदेश की प्रतिलिपि संबंधित अधिकारियों-जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट, उपजिलाधिकारी (सदर, दादरी, जेवर), जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला सूचना अधिकारी सहित सभी खंड शिक्षा अधिकारियों और प्रधानाचार्यों को भेज दी गई है, ताकि इस व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। स्थानीय समाचार पत्रों को भी इसकी सूचना दी गई है ताकि आम जनता तक यह जानकारी पहुंच सके। प्रशासन ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए जरूरी सावधानियां बरतें और स्कूल के नए समय का पालन सुनिश्चित करें।

ये भी पढ़ें:नोएडा-ग्रेनो के श्रमिकों को तोहफा; डबल ओवरटाइम, सैलरी स्लिप के साथ वेतन मिलेगा
Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Noida News Mp News Madhya Pradesh News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।