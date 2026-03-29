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नोएडा में आधी रात को 28वीं मंजिल से कूद गई कारोबारी की बेटी, पंजाब से कर रही थी बीटेक

Mar 29, 2026 11:45 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नोएडा
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नोएडा के सेक्टर-32 स्थित अमौर सोसाइटी में शनिवार देर रात 21 वर्षीय युवती ने 28वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। मृतक युवती के पिता कारोबारी हैं। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची सेक्टर 24 थाना पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। 

नोएडा में आधी रात को 28वीं मंजिल से कूद गई कारोबारी की बेटी, पंजाब से कर रही थी बीटेक

नोएडा के सेक्टर-32 स्थित अमौर सोसाइटी में शनिवार देर रात 21 वर्षीय युवती ने 28वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। मृतक युवती के पिता कारोबारी हैं। घटना की सूचना मिलते ही सेक्टर 24 थाना पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी की और पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने कहा कि मामले में आगे की जांच जारी है।

जानकारी के अनुसार, मृतक युवती अर्पिता मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के मंडेरवा गांव की रहने वाली थी। वह पंजाब के एक कॉलेज से बीटेक की पढ़ाई कर रही थी। बताया जा रहा है कि वह दो दिन पहले ही पंजाब से नोएडा आई थी। परिवार के लोग इस घटना से पूरी तरह टूट गए हैं और कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं हैं।

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पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला

परिजनों का कहना है कि अर्पिता पिछले कुछ समय से किसी बात को लेकर मानसिक तनाव में थी। हालांकि, उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, इसका सही कारण अभी साफ नहीं हो पाया है। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है, जिससे घटना की वजह का पता चल सके। पुलिस अब युवती के मोबाइल फोन की जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह किन लोगों के संपर्क में थी और उसके मन में क्या चल रहा था। कॉल डिटेल और मैसेज की भी जांच की जा रही है।

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परिवार और आसपास के लोगों से भी पूछताछ

यह घटना शनिवार रात करीब सवा 12 बजे की बताई जा रही है। सोसाइटी की 28वीं मंजिल पर ही युवती के पिता का फ्लैट है। उसने अपने फ्लैट की बालकनी से छलांग लगाई है। देर रात हुई इस घटना के बाद सोसाइटी में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। चीख-पुकार सुनकर लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और पुलिस को सूचना दी गई। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। परिवार और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है, ताकि आत्महत्या के पीछे की असली वजह सामने आ सके। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही सही कारण का खुलासा किया जाएगा।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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