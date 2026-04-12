एमिटी स्टूडेंट की मौत पर मां ने उठाए कई सवाल, बोलीं- दोस्तों ने उसे नहीं बचाया, 3 के खिलाफ FIR
जान गंवाने वाले 23 साल के स्टूडेंट की मां ने बेटे के दोस्तों पर उसे बचाने की कोशिश नहीं करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बेटे की मौत की जानकारी उन्हें समय पर नहीं दी गई।
नोएडा सेक्टर 94 में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से एमिटी स्टूडेंट की मौत वाले मामले में मां ने बेटे के दोस्तों पर आरोप लगाते हुए कई सवाल उठाए हैं। जान गंवाने वाले 23 साल के स्टूडेंट की मां ने बेटे के दोस्तों पर उसे बचाने की कोशिश नहीं करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बेटे की मौत की जानकारी उन्हें समय पर नहीं दी गई।
आगे की बात करने से पहले बता दें कि मृतक के परिवार की शिकायत के आधार पर तीन स्टूडेंट्स के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इन छात्रों के नाम हैं- कृष, हिमांशु और व्यास। पुलिस आगे की जांच-पड़ताल में जुटी है। इसी बीच मृतक हर्षित की मां ने कई सवाल उठाए हैं।
मृतक की मां का पहला सवाल
मां दीपमाला ने दावा करते हुए कहा- उनके बेटे का उस जगह (घटना स्थल) पर जाना "संदिग्ध" लग रहा है। उन्होंने सवाल किया कि उसके दोस्त उसे वहां क्यों ले गए?
मृतक की मां का दूसरा सवाल
अगर मेरा बेटा वहां पहुंचा, तो उसके दोस्त उसे वहां क्यों लेकर गए? अगर वह वहां नहाने गया था, तो उन्हें उसे रोकना चाहिए था। वह एक अच्छा तैराक था और फिजिकल एजुकेशन टीचर बनने वाला था।"
बेटे की मौत के बारे में किसी ने नहीं बताया
गाजियाबाद में अपने घर पर रिपोर्टर्स से बात करते हुए, भट्ट की मां दीपमाला ने आरोप लगाया कि न तो दोस्तों और न ही पुलिस ने उन्हें उनके बेटे की मौत के बारे में बताया। उन्होंने कहा, “जब हमारे पड़ोसी ने हर्षित के फोन पर कॉल किया, तो हमें बताया गया कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। किसी ने, न तो उसके दोस्तों ने और न ही पुलिस ने, मुझे उसकी मौत के बारे में बताया।”
पोस्टमार्टम में शराब के संकेत नहीं...
उन्होंने कहा कि पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्ट में शराब पीने का कोई संकेत नहीं मिला और दावा किया कि उसके शरीर पर कई चोट के निशान थे, जिससे गड़बड़ी का शक पैदा होता है। उन्होंने कहा, "मुझे डर है कि उसकी हत्या की गई होगी। मैं अपने बेटे की मौत की निष्पक्ष जांच चाहती हूं।"
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें