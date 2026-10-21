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नोएडा-अक्षरधाम यूपी लिंक रोड पर जाम का झाम कम करेगा यू-टर्न, दिवाली बाद होगा ये काम

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने नोएडा अक्षरधाम रोड पर जाम की समस्या दूर करने को यू-टर्न बनाने का प्लान तैयार किया है। इसके लिए दिवाली तक ट्रैफिक की लगातार निगरानी होगी। ट्रायल सफल रहने पर डीएनडी इंटरसेक्शन को पूरी तरह से बंद करने के बारे में सोचा जा रहा है।

New Delhi : Traffic congestion seen during a heavy rainfall at Akshardham road in New Delhi, India, on Friday, September 4, 2026.
दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर से नोएडा जाने वाले रोड पर ट्रैफिक जाम का दृश्य

नोएडा-अक्षरधाम यूपी लिंक रोड पर डीएनडी इंटरसेक्शन पर जाम की समस्या से अगले माह तक निजात मिलने की उम्मीद है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की इस इंटरसेक्शन को दिवाली के बाद बंद करने की योजना है। इसके लिए चरणबद्ध तरीके से ट्रायल शुरू कर दिया गया है।

ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक इस इंटरसेक्शन को बंद करने के बाद यू-टर्न से ही ट्रैफिक का संचालन किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि पहले चरण में मयूर विहार स्थित स्टार सिटी मॉल के पास बनाए गए यू-टर्न पर वाहनों के मूवमेंट का ट्रायल किया जा रहा है। यहां से गुजरने वाले वाहनों की स्पीड, ट्रैफिक वॉल्यूम और पीक आवर्स में दबाव का आकलन किया जा रहा है। ट्रायल के दौरान देखा जा रहा है कि यू-टर्न लेने में वाहन चालकों को किसी तरह की समस्या तो नहीं आ रही।

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दूसरे चरण में अगले सप्ताह से डीएनडी इंटरसेक्शन के पास पहले से मौजूद यू-टर्न पर ट्रायल शुरू किया जाएगा। इस यू-टर्न को और अधिक व्यवस्थित किया जा रहा है, ताकि ज्यादा संख्या में वाहन आसानी से मुड़ सकें। पुलिस का कहना है कि दिवाली तक दोनों यू-टर्न पर ट्रैफिक की लगातार निगरानी की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार, दिवाली के बाद ट्रायल की रिपोर्ट के आधार पर डीएनडी इंटरसेक्शन को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। फिर नोएडा और डीएनडी से उतरे लोगों को क्रॉउन प्लाजा होटल की तरफ गाजीपुर रोड, न्यू अशोक नगर, चिल्ला गांव, त्रिलोकपुरी और वसुंधरा एंक्लेव जाने के लिए स्टार सिटी मॉल यू-टर्न से मुड़ना होगा। इसी तरह न्यू अशोक नगर, त्रिलोकपुरी की ओर से आ रहे वाहनों को डीएनडी और अक्षरधाम की ओर जाने के लिए डीएनडी इंटरसेक्शन के पास पुराने यू-टर्न से मुड़ना होगा।

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आईटीओ पुल के नीचे कैफे और कंट्रोल रूम बनेगा

वहीं, दूसरी तरफ दिल्ली के आईटीओ स्थित फ्लाईओवर के नीचे पड़ी खाली जगह को एक बेहतर दफ्तर और कैफे के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए पीडब्ल्यूडी योजना तैयार कर रहा है। विभाग यहां अपना दफ्तर बनाएगा, जिसमें सीसीटीवी कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा। दिल्ली में आईपी स्टेट थाने के पास बने फ्लाईओवर के नीचे काफी जगह खाली है। यहां पर अक्सर गंदगी फैली रहती है। बीते दिनों पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने इस जगह का दौरा किया था। उन्होंने देखा कि इस जगह का उपयोग दफ्तर और कैफे के रूप में किया जा सकता है। उन्होंने अधिकारियों को इसके लिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए थे। अधिकारियों ने यहां पर पीडब्ल्यूडी के सीसीटीवी कंट्रोल रूप को स्थानांतरित करने के लिए एक नया दफ्तर तैयार करने की योजना बनाई है। इसमें एक समय पर लगभग 40 कर्मचारी बैठ सकेंगे। यहां से दिल्लीभर में लगे हुए दो लाख से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की निगरानी की जा सकेगी।

100 से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी

इस स्थान को सुंदर एवं आकर्षक बनाने के लिए यहां कैफे भी खोला जाएगा। क्योस्क बनाए जाएंगे, जिनमें चाय-कॉफी एवं स्नैक्स मिलेंगे। इसके आसपास 100 से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। इस जगह हरियाली भी बढ़ाई जाएगी।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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