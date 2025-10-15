Hindustan Hindi News
नोएडा एयरपोर्ट के पास गरजा बुलडोजर, सरकारी जमीन पर बनीं अवैध कॉलोनियां ढहाईं

संक्षेप: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) ने मंगलवार अपनी अधिसूचित 300 एकड़ भूमि पर बुलडोजर चलाकर 1200 करोड़ से अधिक कीमत की अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया, जहां कॉलोनाइजर लोगों को फर्जी ब्रॉशर दिखाकर भूखंड बेच रहे थे।

Wed, 15 Oct 2025 06:55 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) ने मंगलवार को 1200 करोड़ से अधिक कीमत की अधिसूचित भूमि पर काटी जा रही अवैध कॉलोनियों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। यहां कॉलोनाइजर लोगों को फर्जी ब्रॉशर दिखाकर भूखंड बेच रहे थे।

प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी आरके सिंह ने बताया कि यमुना विकास प्राधिकरण क्षेत्र छह जिलों तक फैला हुआ है। इनमें गौतमबुद्ध नगर के अलावा बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और आगरा शामिल है। नोएडा के नजदीक होने के चलते बुलंदशहर और अलीगढ़ में कॉलोनाइजर सबसे ज्यादा सक्रिय हैं।

यमुना विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने मंगलवार को अलीगढ़ प्रशासन की मदद से टप्पल, हामिदपुर और स्यारोल की अधिसूचित भूमि पर हो रहे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। टीम ने करीब 300 एकड़ अधिसूचित भूमि पर काटी जा रही अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया। उक्त जमीन की वर्तमान कीमत करीब 1200 करोड़ रुपये है।

प्राधिकरण की टीम ने द ग्रैंड कॉलोनाइजर, वृंदावन कॉलोनी जैसी अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया। इस दौरान यीडा की ओर से मौके पर ओएसडी शिवअवतार सिंह, ओएसडी अभिषेक शाही, कृष्ण गोपाल त्रिपाठी समेत अलीगढ़ जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में नोएडा एयरपोर्ट के पास कई अवैध कॉलोनी आकार ले चुकी हैं। कॉलोनाइजरों ने यहां फर्जी टाउनशिप दिखाकर ब्रॉशर तक छपा रखे हैं। साथ ही, पक्की सड़क तक बना ली है। कॉलोनाइजर नोएडा एयरपोर्ट के पास 15 हजार रुपये गज के रेट पर लोगों को भूखंड का फर्जी बैनामा थमाकर उनसे लाखों रुपये ऐंठ रहे हैं। कॉलोनाइजर लेआउट स्वीकृत कराए बिना टाउनशिप के ब्रॉशर छापकर भूखंड बेच रहे हैं। सोशल मीडिया पर टाउनशिप के विज्ञापन तक जारी हो रहे हैं। प्राधिकरण के पास 20 से अधिक फर्जी टाउनशिप के ब्रॉशर प्राप्त हो चुके हैं। जेवर से लेकर आगरा तक यह खेल जारी है। यहां बिजली, पानी की सुविधा तक नहीं है और न ही यूपी रेरा से टाउनशिप का पंजीकरण होता है।

ऐसे फंसा रहे

नोएडा एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, लॉजिस्टिक और अन्य परियोजनाओं के निकट होने का दावा कर कॉलोनाइजर लोगों को भूखंड बेच रहे हैं। इनमें भूखंडों का क्षेत्रफल 50 से 200 गज तक है। इसके अलावा मांग के अनुसार बड़ा भूखंड भी उपलब्ध करा दिया जाता है। यहां आवास के लिए रिहायशी जमीन 16,000-18,000 प्रति गज और व्यावसायिक जमीन 18,000 से 20,000 प्रति गज के रेट पर बेची जा रही है।