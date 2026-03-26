जेवर में बना नोएडा एयरपोर्ट एशिया में सबसे बड़ा, 4 KM वाले 6 रनवे; कई खास बातें
उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहा नोएडा एयरपोर्ट शुरू होते ही कई रिकॉर्ड अपने नाम करने जा रहा। 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का शुभारंभ करेंगे। इसी के साथ उत्तर प्रदेश सबसे अधिक अंतराष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला और इकलौता राज्य बन जाएगा।
उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहा नोएडा एयरपोर्ट शुरू होते ही कई रिकॉर्ड अपने नाम करने जा रहा। 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का शुभारंभ करेंगे। इसी के साथ उत्तर प्रदेश सबसे अधिक अंतराष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला और इकलौता राज्य बन जाएगा। यहां पांच हवाई अड्डों से विदेशी मेहमान आ-जा सकेंगे।
जेवर में बन रहे नोएडा अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डे के शुभारंभ की तैयारियों में प्रदेश सरकार से लेकर पूरा भाजपा संगठन जुटा है। एयरपोर्ट के शुभारंभ पर होने वाली जनसभा को सबसे बड़ा और भव्य करने का दावा भी किया जा रहा। इसके शुरू होने से विश्व में उत्तर प्रदेश का मान बढ़ेगा। इसके उद्घाटन के साथ ही उत्तर प्रदेश के नाम देश में सबसे अधिक अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डों का रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा। उत्तर प्रदेश देश का इकलौता ऐसा राज्य होगा, जहां पर पांच अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे।
वर्ष 2017 में चार हवाई अड्डे थे
नोएडा के आरटीआई कार्यकर्ता रंजन तोमर की आरटीआई की याचिका पर नागरिक उड्डयन निदेशालय ने जबाव दिया था कि वर्ष 2017 तक प्रदेश में चार एयरपोर्ट संचालित थे और उसके बाद 12 नए हवाई अड्डे संचालित किए गए। वहीं, वर्तमान में 16 हवाई अड्डो से उड़ान संचालित हो रही, जबकि तीन निर्माणाधीन हैं।
इनका निर्माण कार्य चल रहा
जेवर में बन रहा नोएडा अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डे (पहला चरण पूरा, अन्य चरण का काम जारी), सोनभद्र में बन रहा म्योरपुर हवाई अड्डा और ललितपुर हवाई अड्डा अभी निर्माणाधीन हैं।
बजट पांच गुना बढ़ा
हवाई अड्डों की संख्या बढ़ाने के लिए निदेशालय का बजट भी बढ़ा है। निदेशालय की ओर से आरटीआई में उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2017-18 से 2025-26 तक निदेशालय का बजट पांच गुना से अधिक बढ़ चुका।
ये रिकॉर्ड नोएडा एयरपोर्ट के नाम होंगे
● एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा
● पीपीपी मॉडल पर बन रहा यह एयरपोर्ट सौ प्रतिशत एफडीआई वाला पहला प्रोजेक्ट
● एयरपोर्ट के भारतीय एविएशन इतिहास में सबसे कम समय में बनने के रिकॉर्ड का दावा
● 1334 हेक्टेयर में बना यह एयरपोर्ट तीन वर्ष आठ महीने में बनकर तैयार
● एयरपोर्ट पर देश का पहला एमआरओ सेंटर बनेगा। इसके लिए अलग डेडिकेटिड रनवे होगा
● इस परियोजना के पहले चरण में 3003 परिवारों को विस्थापित किया गया है
● यह देश का पहला हवाई अड्डा होगा, जिसमें एक ही टर्मिनल से प्रवेश और निकास की व्यवस्था होगी
● यहां रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा। भूमिगत जल का इस्तेमाल कम होगा
● यहां टिकट बुक करने से लेकर सफर पूरा करने तक सब कुछ ऐप पर होगा
● निर्माण पूरा होने पर हवाई अड्डे पर छह रनवे होंगे, जिन पर एक साथ विमान उड़ान भरेंगे
● यह रनवे आपस में क्रास नहीं करेंगे, सभी रनवे की लंबाई करीब चार किमी होगी
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।