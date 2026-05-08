नोएडा या IGI एयरपोर्ट, कहां ज्यादा महंगा है टिकट; इस रूट पर सबसे ज्यादा अंतर
दिल्ली-एनसीआर के दूसरे अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से उड़ानें आईजीआई एयरपोर्ट के मुकाबले सस्ती होने का दावा किया जा रहा था। इसका कारण, दिल्ली आईजीआई की अपेक्षा यहां से उड़ान भरने वाले विमानों के लिए ईंधन सस्ती दर पर उपलब्ध होना बताया गया था।
नोएडा एयरपोर्ट से बेंगलुरु, लखनऊ, हैदराबाद और नवी मुंबई समेत कई प्रमुख रूट पर टिकट दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट के मुकाबले महंगा है। सबसे ज्यादा 2007 रुपए का फर्क लखनऊ रूट पर है। हालांकि, कुछ रूट पर अंतर मामूली है।
दिल्ली-एनसीआर के दूसरे अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से उड़ानें आईजीआई एयरपोर्ट के मुकाबले सस्ती होने का दावा किया जा रहा था। इसका कारण, दिल्ली आईजीआई की अपेक्षा यहां से उड़ान भरने वाले विमानों के लिए ईंधन सस्ती दर पर उपलब्ध होना बताया गया था। अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले विमानों को 25 प्रतिशत वैट का भुगतान करना पड़ता है, जबकि नोएडा एयरपोर्ट से इसके एक प्रतिशत होने का दावा किया जा रहा था।
हालांकि, यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (यापल) की ओर से यह जानकारी नहीं मिल सकी है कि नोएडा एयरपोर्ट से विमानों के ईंधन पर कितना प्रतिशत वैट लगेगा। एयरपोर्ट पर पहले अस्थायी टैरिफ लागू किए गए थे, जो घरेलू यात्रियों के लिए 210 और अंतरराष्ट्रीय के लिए 980 रुपये थे, जबकि यह टैरिफ दर आईजीआई एयरपोर्ट पर कम है।
टैक्सियों के किराये में भी अंतर
फिलहाल नोएडा एयरपोर्ट पहुंचने के लिए यात्रियों की टैक्सी पर निर्भरता होगी, लेकिन नोएडा से जेवर एयरपोर्ट और आईजीआई एयरपोर्ट तक टैक्सी के किराये में काफी अंतर है। ऊबर टैक्सी का नोएडा के सेक्टर-18 से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक का किराया 834 रुपये है, जबकि ग्रेटर नोएडा परी चौक से 559 रुपये किराया लगेगा। नोएडा के सेक्टर-18 से दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट के लिए टैक्सी का किराया 625 रुपये लगेगा। समय अनुसार कीमत में उतार चढ़ाव भी देखा गया है।
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अदिति शर्मा
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