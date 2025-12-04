नोएडा एयरपोर्ट से इंजीनियर ने ही कराई चोरी, पुलिस ने चार आरोपियों को किया गिरफ्तार

संक्षेप: सेक्टर ईकोटेक-1 कोतवाली पुलिस ने निर्माणाधीन जेवर एयरपोर्ट की साइट से एल्युमीनियम के तार चोरी कर बेचने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए साइट इंजीनियर शिवम शर्मा समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

सेक्टर ईकोटेक-1 कोतवाली पुलिस ने निर्माणाधीन जेवर एयरपोर्ट की साइट से एल्युमीनियम के तार चोरी कर बेचने वाले गिरोह का मंगलवार को पर्दाफाश कर इंजीनियर समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 25 लाख रुपये का तार बरामद हुआ।

ग्रेटर नोएडा के एडीसीपी सुधीर कुमार ने बताया कि मंगलवार की रात्रि को थाना सेक्टर ईकोटेक-1 की पुलिस ने चेकिंग के दौरान जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कर रही टाटा कंपनी के साइट इंजीनियर के साथ चार आरोपियों को पकड़ा। आरोपी एक कैंटर में एयरपोर्ट की साइट से एल्युमिनियम के तार चोरी कर बेचने के लिए लेकर जा रहे थे। पुलिस ने उनके पास से फर्जी नंबर प्लेट लगा कैंटर, उसमें भरा करीब 15 लाख रुपये कीमत का तार और एक कार बरामद की। पकड़े गए आरोपियों की पहचान साइट इंजीनियर शिवम शर्मा, गाड़ी चालक इरशाद अहमद, गाड़ी के हेल्पर मोहम्मद सिराज और कबाड़ी इजहार उर्फ सोनू के रूप में हुई। दो आरोपी इंजीनियर की मिलीभगत से साइट से तार चोरी कर कबाड़ी इजहार को बेचते थे। पुलिस इनके बारे में अन्य जानकारी जुटा रही है।

स्क्रैप के नाम पर खेल पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने स्क्रैप के नाम पर केबल को एयरपोर्ट की साइट से बाहर निकाला था। इसके लिए कैंटर पर फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया गया। इंजीनियर के इशारे पर साइट से सामान चोरी किया गया। इंजीनियर खुद कार में सवार होकर कैंटर के साथ चल रहा था। मामले की जांच जारी है।