गुड न्यूज! नोएडा एयरपोर्ट रनवे पर ट्रायल फिर से सफल, अब लाइसेंस की तैयारी

संक्षेप: नोएडा एयरपोर्ट के रनवे पर मंगलवार को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के विमान VT-FIS ने कैलिब्रेशन फ़्लाइट टेस्टिंग सफलतापूर्वक पूरी की, जिसके बाद अब नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से जल्द ही एयरोड्रम लाइसेंस मिलने की उम्मीद है।

Wed, 5 Nov 2025 06:53 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
नोएडा एयरपोर्ट पर मंगलवार को रनवे पर कैलिब्रेशन फ्लाइट टेस्टिंग (ट्रायल) सफल रहा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) के छोटे विमान वीटी-एफआईएस ने रनवे पर लैंडिंग और टेकऑफ कर सुरक्षा एवं नेविगेशन उपकरणों की जांच की।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (नायल) के नोडल अधिकारी शैलेंद्र भाटिया ने बताया कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के निर्देश पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) के विमान ने मंगलवार की सुबह करीब 9:30 बजे दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (आईजीआई) से नोएडा एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी। करीब 20 से 25 मिनट हवाई क्षेत्र में घूमकर उपकरणों की जांच करते हुए विमान ने नोएडा एयरपोर्ट के रनवे पर 10:26 बजे सुरक्षित लैंडिंग की। एयरपोर्ट के रनवे पर दिसंबर 2024 में भी विमान उतर चुका है।

अगले सप्ताह तक लाइसेंस मिलेगा

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने ट्रायल कर एकत्रित डाटा का अध्ययन शुरू कर दिया है। इसकी रिपोर्ट के आधार पर ही एयरोड्रम लाइसेंस जारी किया जाएगा। यापल के अनुसार ट्रायल के दौरान सभी उपकरण सहीं काम करते पाए गए, ऐसे में एक सप्ताह के भीतर डीजीसीए से एयरोड्रम लाइसेंस प्राप्त हो जाएगा। फिलहाल अधिकारी नवंबर अंततक शुभारंभ की तैयारियों में जुटे हैं।

विमान ने रनवे पर लगे उपकरणों को जांचा

एयरपोर्ट पर 3900 मीटर लंबा रनवे है। इसके दो छोर है, इन्हें रनवे 10 और रनवे 28 के नाम से जाना जाता है। एएआई के विमान ने शुक्रवार को पूर्वी दिशा से रनवे 10 के लोकलाइजर और ग्लाइडपाथ सिस्टम का कैलिब्रेशन टेस्टिंग की थी। साथ ही रनवे 10 के प्रिसिजन अप्रोच पाथ इंडिकेटर लाइट्स का भी परीक्षण किया था। मंगलवार को रनवे 28 का परीक्षण किया गया। विमान पश्चिमी दिशा से लैडिंग कर रनवे पर लगे उपकरणों का परीक्षण किया, जो जांच में ठीक पाए गए।

